Kolejny polski klub odmawia gry z Rosjanami! Co z Ligą Mistrzów?

Oprac.: Paweł Czechowski Ekstraklasa Mężczyzn

Siatkarski klub Grupy Azoty Kędzierzyn-Koźle nie zagra z Dynamem Moskwa - drużyna ogłosiła to oficjalnie we wtorek w specjalnym komunikacie. Jak podkreślono, nie oznacza to jednak rezygnacji z występów w Lidze Mistrzów. Zespół ze stolicy Rosji został wcześniej rywalem kędzierzynian w ćwierćfinale tych rozgrywek.

Zdjęcie Wojna w Ukrainie. Siatkarze Grupy Azoty Kędzierzyn-Koźle w związku z sytuacją za wschodnią granicą Polski nie zagrają z Dynamem Moskwa / Polska Press/East News / East News