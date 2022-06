Kolejny medalista olimpijski zagra w Polsce. To go wyróżnia

Sanchez do tej pory grał w klubach z Argentyny, Brazylii i Francji. W Europie spędził dwa ostatnie sezony, występując w Tourcing LM. Już w wieku juniora zbierał indywidualne nagrody, zostając najlepszym rozgrywającym mistrzostw świata w tej kategorii wiekowej.

W seniorskiej karierze największy sukces odnotował przed rokiem. Z reprezentacją Argentyny sięgnął po brązowy medal igrzysk olimpijskich. W Tokio był zmiennikiem doświadczonego Luciano De Cecco, jednego z najlepszych rozgrywających świata.

Ze Ślepskiem Sanchez związał się dwuletnim kontraktem. Ma zastąpić w klubie Joshuę Tuanigę, który w ostatnich latach kierował grą drużyny, ale po sezonie pożegnał się z Suwałkami.

Sanchez najniższym rozgrywającym w PlusLidze

- Matías jest bardzo kreatywnym rozgrywającym, który potrafi zaskoczyć rywala i zgromadzoną publiczność nieszablonowym zagraniem. Obserwowaliśmy go od dłuższego czasu. Jego wachlarz umiejętności z całą pewnością wniesie do naszej gry dużo jakości - przekonuje w klubowych mediach społecznościowych Wojciech Winnik, prezes Ślepska.

Sanchez wyróżnia się również wzrostem. Mierzy tylko 173 centymetry. W przyszłym sezonie będzie więc najprawdopodobniej najniższym rozgrywającym w PlusLidze i jednym z najniższych zawodników bez podziału na pozycje.

25-letni siatkarz umiejętności ma jednak spore, o czym mogli przekonać się ostatnio reprezentanci Polski. To właśnie Sanchez prowadził grę Argentyny w środowym spotkaniu z “Biało-Czerwonymi" na otwarcie Ligi Narodów. Drużyna z Ameryki Południowej przegrała 0:3, ale rozgrywający zaprezentował próbkę swoich możliwości i kombinacyjnej gry. W drugim meczu w Ottawie Argentyna pokonała 3:1 Niemców.

Oprócz Sancheza tego lata do PlusLigi trafił również inny Argentyńczyk. Santiago Danani, który przed rokiem był podporą "Brązowej" argentyńskiej drużyny, został w tym tygodniu zaprezentowany jako nowy libero Aluronu CMC Warty Zawiercie.

Ślepsk Malow Suwałki szuka wzmocnień. Reprezentanci Argentyny i Serbii

Ślepsk szuka wzmocnień przed nowym sezonem, bo ostatnie rozgrywki były dla suwalczan rozczarowaniem. W trakcie rundy zasadniczej pracę stracił trener Andrzej Kowal. Zastąpił go Dominik Kwapisiewicz, ale zespół, który rok wcześniej grał w fazie play-off, tym razem skończył dopiero na 12. miejscu.

Po sezonie, oprócz Tuanigi, z Suwałk odeszli m.in. atakujący Bartłomiej Bołądź, powołany przez Nikolę Grbicia do wstępnej kadry na Ligę Narodów, oraz przyjmujący Piotr Łukasik i Kevin Klinkenberg.

Na razie klub potwierdził dwa transfery do drużyny. Oprócz Sancheza ma do niej dołączyć inny reprezentant swojego kraju - serbski przyjmujący Miran Kujundzić. Również on bierze aktualnie udział w turnieju w Ottawie.

