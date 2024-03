Łukasz Kaczmarek wrócił do gry. Wciąż jednak ma problemy

Kaczmarek nie tylko wznowił treningi, ale też wrócił do kadry ZAKSY. Razem z kolegami pojechał do Lublina na mecz ligowy z miejscową Bogdanką LUK. Przed niedzielnym meczem Przegląd Sportowy Onet opublikował wywiad z menedżerem zawodnika Jakubem Michalakiem, który otrzymał zgodę od siatkarza na to, by przedstawić kulisy tajemniczego "zniknięcia" Kaczmarka.