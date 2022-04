Kolejna zmiana lidera w PlusLidze. Trudna przeprawa mistrza Polski

Damian Gołąb Ekstraklasa Mężczyzn

Trefl Gdańsk zmarnował szansę na zwycięstwo z mistrzami Polski. Po dwóch zwycięskich setach przegrał we własnej hali z Jastrzębskim Węglem 2:3. Drużyna z Trójmiasta zachowuje szansę na awans do fazy play-off, ale potrzebuje do tego dwóch punktów w ostatnim meczu. Jastrzębianie objęli prowadzenie w tabeli PlusLigi.

Zdjęcie PlusLiga. Trefl Gdańsk wciąż walczy o miejsce w czołowej ósemce PlusLigi / PAP/Marcin Gadomski / PAP