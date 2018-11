PGE Skra Bełchatów przegrała w Płocku swój drugi mecz w grupie A klubowych mistrzostw świata i straciła szansę na awans do półfinału. - Mieliśmy wszystko pod kontrolą, niestety w trzecim secie rywale wykorzystali swoją szansę - ocenił środkowy Skry Karol Kłos.

W poniedziałek Skra uległa 1:3 włoskim mistrzom z Cucine Lube Civitanova, a we wtorek 2:3 rosyjskiej ekipie Fakiel Novy Urengoj.

- Mieliśmy wszystko pod kontrolą, niestety w trzecim secie rywale wykorzystali swoją szansę. Ale i tak to był najlepszy mecz w naszym wykonaniu - powiedział Kłos.

Po dwóch setach rozegranych pod dyktando zawodników z Bełchatowa, w trzecim Skra prowadziła wysoko i kiedy wszyscy czekali na piłkę meczową, nagle coś się zacięło.

- Stało się jedno, była bardzo dobra zagrywka Wołkowa. Gdzieś tam się przytkaliśmy, oni nadrobili tyle punktów, że im wystarczyło. Mieliśmy piłkę meczową, Artur Szalpuk mocno uderzył, z pełną siłą, trafił rywala, który odbił i dzięki temu oni mogli grać. To się właśnie stało w trzecim secie, ale myślę, że to był jeden z lepszych naszych meczów, fajnie nam się grało i do zwycięstwa zabrakło niewiele - podsumował Kłos.

Po dwóch porażkach szans na awans nie ma już także broniący tytułu Zenit Kazań, z którym Skra zagra w ostatnim meczu grupowym.