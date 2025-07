Kluczowe wieści dla Winiarskiego. Gwiazdor zdecydował, klub pilnie ogłosił

"Jurajscy Rycerze" od kilku dobrych lat znajdują się wśród ścisłej ligowej czołówki . Ekipa z województwa śląskiego choćby rok temu sięgnęła po Puchar Polski. Ponadto niedawno brała udział w finałowym turnieju Ligi Mistrzów. Do pełni szczęścia zespołowi brakuje tylko triumfu w PlusLidze. O cenny tytuł siatkarze postarają się w nadchodzącej kampanii. A poprowadzi ich wciąż Michał Winiarski. Na razie były przyjmujący pracuje z reprezentacją Niemiec, ale działacze z Zawiercia nie czekają na niego bezczynnie i kompletują imponującą kadrę.

2 lipca stało się jasne, że barw nie zmieni jeden z czołowych rozgrywających PlusLigi, Miguel Tavares. " Jestem szczęśliwy, że na kolejny sezon zostaję w Zawierciu . Mamy do wykonania pewną pracę. Musimy poprawić pewne rzeczy, aby w następnym roku zamienić srebrne medale na te w złotym kolorze" - przyznał gwiazdor w oficjalnym komunikacie. Aluron CMC Warta w tym tygodniu przygotowała jeszcze jedną niespodziankę dla kibiców. Tym razem związaną ze środkowym Jurijem Gładyrem.

Doświadczony Ukrainiec najwyraźniej zadomowił się w Zawierciu, ponieważ podobnie jak wyżej wspomniany Portugalczyk, również nie planuje przeprowadzki. Przedłużył on kontrakt z wicemistrzami Polski co najmniej o rok. "Mam wielką nadzieję, że w nadchodzącym sezonie będzie nam dane wspólnie wykonać ten kolejny, jakże ważny i wymagający, krok do tego, aby stanąć na najwyższym stopniu na podium" - już zapowiedział na oficjalnej stronie internetowej.