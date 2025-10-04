Klub Wilfredo Leona pod ścianą, zaskakujące wypożyczenie. Wszystko tuż przed sezonem

Już jakiś czas temu oficjalnie zakończył się sezon reprezentacyjny 2025. W związku z tym najlepsi zawodnicy świata niebawem dołączą do swoich klubów i będą walczyć w kampanii klubowej. Ciekawie wyglądała sytuacja Bogdanki LUK Lublin, która już od kilku tygodni przygotowuje się do sezonu PlusLigi. Ze względu na niedawne mistrzostwa świata Stephane Antiga wciąż nie może liczyć na usługi Wilfredo Leona, Kewina Sasaka, Marcina Komendy czy Aleksa Grozdanowa.

Mimo to obrońcy tytułu mistrza Polski nie przestają się przygotowywać i poza treningami rozgrywają także mecze kontrolne. Niedawno (3 października) zespół z Lublina zmierzył się z innym kandydatem do medalu PlusLigi, Asseco Resovią Rzeszów.

Co ciekawe, Bogdanka przystąpiła do tego starcia bez żadnego ze swoich atakujących. Jak już wspomnieliśmy, po mistrzostwach świata odpoczywa Kewin Sasak, a drugi atakujący Mateusz Malinowski został ojcem. Z tego względu doszło do dość nietypowego wypożyczenia.

Jak przekazał Jakub Balcerzak, w składzie Bogdanki wystąpił Maksymilian Łysoń, czyli niedawny gwiazdor mistrzostw świata do lat 20. Jest to niezwykle nietypowe ze względu na przynależność klubową 18-latka, bowiem jest na co dzień graczem drugiego zespołu z Rzeszowa, AKS AZS UR Rzeszów.

Rozwiń

Bogdanka szlifuję formę, sparing na niekorzyść

Niestety dla drużyny Stephana Antigi po pięciu setach rywalizacji lepsza 3:2 okazała się Resovia. Do rozpoczęcia sezonu pozostało jeszcze trochę czasu. Przed aktualnym mistrzem Polski jest jeszcze turniej towarzyski Bogdanka Volley Cup im. Tomasza Wójtowicza, który odbędzie się w dniach 11-12 października.

PlusLigę rozpocznie natomiast 22 października wyjazdowym spotkaniem z Steam Hemarpol Politechniką Częstochowa. Trzy dni później natomiast na własnej hali podejmie ZAKSĘ Kędzierzyn-Koźle.

Tomasz Fornal: Z dnia na dzień ten brąz będzie smakował lepiej. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Bogdanka LUK Lublin Artur Szczepanski/REPORTER Reporter

Siatkarze Bogdanki LUK Lublin Grzegorz Wajda/REPORTER Reporter

Kibice Bogdanka LUK Lublin Bogdanka Volley Cup materiały prasowe