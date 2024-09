Powódź, z jaką od kilku dni zmagają się mieszkańcy południa Polski, ma wpływ także na to, co dzieje się w środowisku sportowym. Odwołany został m.in. poniedziałkowy mecz Ekstraklasy między Śląskiem Wrocław i Stalą Mielec, w wyznaczonym terminie nie odbyło się również spotkanie pierwszej kolejki PlusLigi, w którym Asseco Resovia Rzeszów miała podjąć Stal Nysę.

To właśnie Nysa jest jednym z najbardziej poszkodowanych miast w wyniku powodzi. Obojętnie obok dramatu mieszkańców dotkniętych żywiołem nie przeszedł inny klub grający w PlusLidze, PGE Projekt Warszawa. Zespół, którego barwy reprezentują srebrni medaliści olimpijscy - Bartłomiej Bołądź i Jakub Kochanowski , wystosował w mediach społecznościowych komunikat.

Projekt Warszawa pomoże mieszkańcom Nysy. Jakub Kochanowski apeluje

Jak dodano w komunikacie, działacze Projektu decyzję o tym, do kogo następnie skierować zebrane środki, pozostawiają przedstawicielom Stali Nysa, ponieważ to właśnie oni najlepiej znają aktualne potrzeby mieszkańców.

Na komunikat stołecznego klubu szybko zareagowali przedstawiciele Stali. "Dziękujemy bardzo. Będziemy w kontakcie, jeśli tylko dotrze do nas informacja o jakiejś oficjalnej zbiórce - na pewno Was powiadomimy. Póki co walczymy z wodą" - napisano.