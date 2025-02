Klub PlusLigi pilnie ogłosił. Gwiazdor Grbicia już wie, dwa dni po Winiarskim

Już tylko sześć kolejek pozostało do rozpoczęcia fazy play-off w PlusLidze. Oznacza to, że coraz więcej klubów odkrywa karty związane z kolejną kampanią. Spore powody do radości mają ostatnio kibice w Zawierciu. Zaledwie dwa dni temu działacze poinformowali o przedłużeniu kontraktu z Michałem Winiarskim. W środę nadeszły natomiast pilne wieści dotyczące jednego z jego podopiecznych. Mateusz Bieniek, bo o nim mowa, także poznał swoją najbliższą przyszłość.