Klub PlusLigi ogłasza. To już oficjalny koniec. W tle połączenie z gigantem

Problemy finansowe JSW Jastrzębskiego Węgla to obecnie jeden z najbardziej nośnych tematów w krajowej siatkówce. Gigant znalazł się w ogromnych tarapatach finansowych ze względu na problemy głównego sponsora. Zespół co prawda rozegra sezon do końca, lecz kolejna kampania stoi pod sporym znakiem zapytania. Działacze robią wszystko, by wyjść z trudnej sytuacji obronną ręką. Pomagają nawet byli zawodnicy, za sprawą nagłaśniania sprawy.

"Ten klub przez ostatnie lata pokazywał, że potrafi grać w siatkówkę. Ci kibice, ludzie, którzy tam żyją, zasługują, by co kilka dni przychodzić do hali i przeżywać emocje, które przez tyle lat przeżywali. Mam nadzieję, że wyjdą na prostą i ktoś im pomoże" - przyznał choćby niedawno Tomasz Fornal, o czym pisaliśmy TUTAJ. Jednym z pomysłów krążących po środowisku jest połączenie sił z Barkomem Każany Lwów.

Ukraińcy od momentu debiutu w PlusLidze dobrze radzą sobie w kraju nad Wisłą. Nie mają problemów finansowych, ponadto nie odstają sportowo. Kampanię 2025/26 ekipa zza naszej wschodniej granicy ukończyła na jedenastej lokacie. Co warto zaznaczyć, kibicowało jej mnóstwo Polaków. A wszystko za sprawą rozgrywania spotkań w Elblągu. W poprzednich sezonach drużyna natomiast występowała w Krakowie, Wieluniu oraz Tarnowie.

Barkom Każany Lwów "wyprowadza się" z Elbląga. Ukraińcy wybiorą nowe miasto

Niebawem lista miast się powiększy. Podopieczni Ugisa Krastinsa będą mieć nowy dom. "Byliście i jesteście częścią naszej drużyny. Na zawsze pozostaniecie w sercach każdego z nas. Atmosfera jaką stworzyliście na trybunach była niesamowita. Wspieraliście nas w dobrych i złych momentach dla zespołu. To było odczuwalne przez nas każdego dnia" - napisano do kibiców z północnej części Polski.

"Nasza przygoda z występami w Elblągu to niestety w tym momencie rozdział zamknięty. Bardzo dziękujemy za wspaniały czas, było nam u Was cudownie" - potwierdzono następnie przenosiny w inne miejsce. Gdzie dokładnie? Odpowiedź na to pytanie przyniosą najbliższe tygodnie. Wiele może zależeć od JSW Jastrzębskiego Węgla. Ekipa z województwa śląskiego bardzo chce pozostać w PlusLidze. I kto wie czy właśnie nie pomogą jej w tym Ukraińcy.

