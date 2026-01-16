Klub nie może wydobyć się z dna. Wielki mecz Polaka, 30 punktów

Jeszcze przed rozpoczęciem spotkania na boisku pojawiło się wręcz zatrzęsienie siatkarzy. A właściwie kandydatek i kandydatów na wyczynowych sportowców, klub z Suwałk postanowił bowiem pochwalić się i uhonorować wychowanków klubu, terminujących w Ślepsku Malow. Młodzież zajęła niemal całe boisko.

Chwilę później zaczęli już jednak panować na nim dorośli zawodnicy. W drużynie Ślepska Malow Suwałki do podstawowego składu wrócił doświadczony, 40-letni środkowy David Smith. Po drugiej stronie znów brakowało Jakuba Nowaka - kontuzja palca jak na razie nie pozwala młodemu reprezentantowi Polski na powrót do gry. Zmiana nastąpiła też na libero, gdzie rozpoczął Bartłomiej Ostój.

A na trybunach w Suwałkach zasiadł selekcjoner Nikola Grbić. Na początku oglądał przewagę Steam Hemarpolu Politechniki. Sygnał do ataku dał as serwisowy Patrika Indry, po chwili Częstochowianie prowadzili już 9:5.

Gospodarze dość sprawnie odrobili jednak straty, do już przy stanie 11:11. Już do końca partii wynik oscylował wokół remisu. W końcówce lepsi okazali się jednak gospodarze. Najpierw szczęśliwie punkt zagrywką zdobył Antoni Kwasigroch, potem kontratak wykończył Bartosz Filipiak, i Ślepsk Malow wygrał 25:22.

Siatkówka. Świetny Bartosz Filipiak, Ślepsk Malow Suwałki z dużą przewagą

Drużyna z Suwałk przed piątkowym meczem wygrała trzy z pięciu ostatnich spotkań i poprawiła swoją pozycję w tabeli. Steam Hemarpol Politechnika wygrała dwa z trzech meczów, ale przed przyjazdem na północ kraju nadal miała tyle samo punktów, co ostatni w tabeli Cuprum Stilon Gorzów.

Częstochowianie atakowali ze słabszą skutecznością niż gospodarze, w drugim secie szybko znaleźli się dwa punkty za rywalami. Z czasem przewaga wzrosła, po kontrataku wykończonym przez Asparuha Asparuhowa Ślepsk Malow prowadził 11:7.

Nadal motorem napędowym drużyny był jednak Filipiak. A przyjezdni mieli coraz większe problemy. Ich trener Ljubomir Travica zmienił obu przyjmujących, ale przewaga Ślepska Malow wzrosła w pewnym momencie do siedmiu punktów. Tych strat goście już nie odrobili, skończyło się wynikiem 25:18.

PlusLiga. Zespół z Częstochowy wciąż w fatalnej sytuacji

Na trzecią partię Steam Hemarpol Politechnika wróciła do podstawowej szóstki, z Miladem Ebadipourem i Bartłomiejem Lipińskim. I to goście mieli dwa, a z czasem trzy punkty zapasu.

Ale Filipiak nadal był nie do zatrzymania. Jego as serwisowy dał Ślepskowi Malow remis 18:18. Końcówka została jednak rozegrana pod dyktando Częstochowian, którzy zwyciężyli 25:22.

Czwarta partia była wyrównana - ale tylko do stanu 10:10. Wówczas bowiem cztery akcje z rzędu wygrali gospodarze. Ich siłą był w tym okresie szczelny blok - i w wykonaniu Asparuhowa, i Filipiaka.

Goście jeszcze walczyli, jeszcze zmniejszyli straty, ale przed końcówką Ślepsk Malow po raz kolejny odskoczyli przy stanie 20:15. W trudnych sytuacjach drużynie pomagał rozgrywający Karol Jankiewicz i jego drużyna nie dała się dogonić - komplet punktów zapewniło jej zwycięstwo 25:18 w czwartym secie.

Kolejna wygrana daje Ślepskowi Malo Suwałki już siedem punktów przewagi nad strefą spadkową. Częstochowianie pozostają w ogonie stawki.

Ślepsk Malow Suwałki: Filipiak, Smith, Asparuhow, Jankiewicz, Nowakowski, Honorato - Mariański (libero) oraz Droszyński, Kwasigroch, Wierzbicki

Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa: Indra, Popiela, Ebadipour, De Cecco, Adamczyk, Lipiński - Ostój (libero) oraz Jeanlys, Kowalski, Sługocki, Kiedos

