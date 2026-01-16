Partner merytoryczny: Eleven Sports

Klub nie może wydobyć się z dna. Wielki mecz Polaka, 30 punktów

Damian Gołąb

Ważne rozstrzygnięcie w dolnych rejonach tabeli siatkarskiej PlusLigi. Ślepsk Malow Suwałki w ostatnich kolejkach oddalał się od strefy spadkowej, a teraz podejmował bezpośredniego rywala w walce o utrzymanie, czyli Steam Hemarpol Politechnikę Częstochowa. Rewelacja poprzedniego sezonu nadal nie może odsunąć od siebie zagrożenia spadkiem. I ten mecz nie poprawił sytuacji Częstochowian. Bohaterem spotkania został Bartosz Filipiak, który zdobył 30 punktów.

Siatkarz w niebieskim stroju sportowym z wyraźnym wyrazem mimiki na twarzy, stojący na tle rozmazanej publiczności oraz elementów hali sportowej.
Bartosz Filipiak poprowadził Ślepsk Malow Suwałki do zwycięstwaPAWEL PIOTROWSKI/400MMNewspix.pl

Jeszcze przed rozpoczęciem spotkania na boisku pojawiło się wręcz zatrzęsienie siatkarzy. A właściwie kandydatek i kandydatów na wyczynowych sportowców, klub z Suwałk postanowił bowiem pochwalić się i uhonorować wychowanków klubu, terminujących w Ślepsku Malow. Młodzież zajęła niemal całe boisko.

Chwilę później zaczęli już jednak panować na nim dorośli zawodnicy. W drużynie Ślepska Malow Suwałki do podstawowego składu wrócił doświadczony, 40-letni środkowy David Smith. Po drugiej stronie znów brakowało Jakuba Nowaka - kontuzja palca jak na razie nie pozwala młodemu reprezentantowi Polski na powrót do gry. Zmiana nastąpiła też na libero, gdzie rozpoczął Bartłomiej Ostój.

    A na trybunach w Suwałkach zasiadł selekcjoner Nikola Grbić. Na początku oglądał przewagę Steam Hemarpolu Politechniki. Sygnał do ataku dał as serwisowy Patrika Indry, po chwili Częstochowianie prowadzili już 9:5.

    Gospodarze dość sprawnie odrobili jednak straty, do już przy stanie 11:11. Już do końca partii wynik oscylował wokół remisu. W końcówce lepsi okazali się jednak gospodarze. Najpierw szczęśliwie punkt zagrywką zdobył Antoni Kwasigroch, potem kontratak wykończył Bartosz Filipiak, i Ślepsk Malow wygrał 25:22.

    Siatkówka. Świetny Bartosz Filipiak, Ślepsk Malow Suwałki z dużą przewagą

    Drużyna z Suwałk przed piątkowym meczem wygrała trzy z pięciu ostatnich spotkań i poprawiła swoją pozycję w tabeli. Steam Hemarpol Politechnika wygrała dwa z trzech meczów, ale przed przyjazdem na północ kraju nadal miała tyle samo punktów, co ostatni w tabeli Cuprum Stilon Gorzów.

      Częstochowianie atakowali ze słabszą skutecznością niż gospodarze, w drugim secie szybko znaleźli się dwa punkty za rywalami. Z czasem przewaga wzrosła, po kontrataku wykończonym przez Asparuha Asparuhowa Ślepsk Malow prowadził 11:7.

      Nadal motorem napędowym drużyny był jednak Filipiak. A przyjezdni mieli coraz większe problemy. Ich trener Ljubomir Travica zmienił obu przyjmujących, ale przewaga Ślepska Malow wzrosła w pewnym momencie do siedmiu punktów. Tych strat goście już nie odrobili, skończyło się wynikiem 25:18.

      PlusLiga. Zespół z Częstochowy wciąż w fatalnej sytuacji

      Na trzecią partię Steam Hemarpol Politechnika wróciła do podstawowej szóstki, z Miladem Ebadipourem i Bartłomiejem Lipińskim. I to goście mieli dwa, a z czasem trzy punkty zapasu.

      Ale Filipiak nadal był nie do zatrzymania. Jego as serwisowy dał Ślepskowi Malow remis 18:18. Końcówka została jednak rozegrana pod dyktando Częstochowian, którzy zwyciężyli 25:22.

        Czwarta partia była wyrównana - ale tylko do stanu 10:10. Wówczas bowiem cztery akcje z rzędu wygrali gospodarze. Ich siłą był w tym okresie szczelny blok - i w wykonaniu Asparuhowa, i Filipiaka.

        Goście jeszcze walczyli, jeszcze zmniejszyli straty, ale przed końcówką Ślepsk Malow po raz kolejny odskoczyli przy stanie 20:15. W trudnych sytuacjach drużynie pomagał rozgrywający Karol Jankiewicz i jego drużyna nie dała się dogonić - komplet punktów zapewniło jej zwycięstwo 25:18 w czwartym secie.

        Kolejna wygrana daje Ślepskowi Malo Suwałki już siedem punktów przewagi nad strefą spadkową. Częstochowianie pozostają w ogonie stawki.

        PlusLiga
        17 kolejka
        16.01.2026
        17:30
        Zakończony
        Wszystko o meczu

        Ślepsk Malow Suwałki: Filipiak, Smith, Asparuhow, Jankiewicz, Nowakowski, Honorato - Mariański (libero) oraz Droszyński, Kwasigroch, Wierzbicki

        Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa: Indra, Popiela, Ebadipour, De Cecco, Adamczyk, Lipiński - Ostój (libero) oraz Jeanlys, Kowalski, Sługocki, Kiedos

        Asy serwisowe w meczu Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa - Barkom-Każany LwówPolsat Sport
        Siatkarze w niebieskich strojach świętują punkt podczas meczu, unosząc zaciśnięte pięści i wyrażając radość. Emocje widoczne na twarzach zawodników podkreślają sportowy charakter sceny.
        Siatkarze Ślepska Malow SuwałkiAdam WarżawaPAP
        Zawodnik siatkarski w niebieskiej koszulce z numerem 11, reprezentujący klub Norwid, z poważnym wyrazem twarzy, na tle rozmytej sali sportowej.
        Milad Ebadipour, kapitan Steam Hemarpolu Politechniki CzęstochowaPiotr MatusewiczEast News
        Bartosz Filipiak ze Ślepska Malow Suwałki
        Bartosz Filipiak ze Ślepska Malow SuwałkiArtur Szczepanski/REPORTEREast News

