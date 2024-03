"Myślę, że gra w polskiej lidze jest bardziej prawdopodobna niż kiedyś. Na razie są prowadzone rozmowy i zobaczymy, co będzie dalej. Najważniejszy jest komfort dla rodziny, po drugie musi to być drużyna, która walczy o złoto na każdej imprezie i po trzecie musi to być zespół, w którym będę grał" - mówił w mówił w rozmowie z Przeglądem Sportowym Onet.

Do gry o podpis Leona na kontrakcie weszły też tureckie kluby , które były w stanie zaoferować zawodnikowi wyższe zarobki. W pierwszej połowie marca w przestrzeni medialnej pojawiły się doniesienia, że reprezentant Polski zdecyduje się na dołączenie do któregoś z klubów z Ankary, co byłoby dużym ciosem dla polskich fanów oczekujących transferu siatkarza do PlusLigi. Wiele wskazuje na to, że będziemy mieli jednak do czynienia z dużym zwrotem akcji.