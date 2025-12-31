Siatkarze PGE Projektu Warszawa mieli pracowitą końcówkę roku. Wicelider PlusLigi od porażki z Barkomem-Każany Lwów z 11 listopada kontynuował serię ośmiu wygranych spotkań z rzędu (wliczając w to zwycięstwo w Lidze Mistrzów). Tuż przed wigilią organizatorzy przyszykowali prawdziwy hit - Projekt mierzył się na wyjeździe z aktualnym mistrzem Polski Bogdanką LUK Lublin.

Siatkarskie święto zepsuły jednak poważne problemy zdrowotne w stołecznej drużynie. Z powodu choroby z gry wykluczonych zostało aż siedmiu zawodników. Spotkania nie udało się przełożyć, przez co Projekt na Lubelszczyznę przyjechał mając do dyspozycji zaledwie siódemkę zawodników. Część ich musiała wystąpić na nietypowych dla siebie pozycjach.

I tak dla przykładu - nominalny libero Damian Wojtaszek grał jako przyjmujący i w pewnych momentach robił prawdziwą furorę kolejnymi atakami a nawet pojedynczym blokiem na jednym z przeciwników. Ostatecznie jednak zdziesiątkowany Projekt nie miał szans w starciu z mistrzem Polski, który zwyciężył w trzech setach. Nie można mówić o deklasacji, żadna z partii nie zakończyła się pogromem.

Pechowa końcówka roku Jakuba Kochanowskiego. Komunikat oficjalnie potwierdził

Kochanowski całe spotkanie ze Skrą spędził w kwadracie dla rezerwowych. Nie przeszkodziło mu to jednak w zapisaniu się w protokole sędziowskim. Reprezentant Polski w trzecim secie został ukarany przez sędziego żółtą kartką za protesty. Tuż przed końcem roku warszawski klub opublikował komunikat z którego jasno wynika, że Kochanowskiego zabraknie w decydujących starciach Pucharu Polski.

Środkowy PGE Projektu Warszawa - Jakub Kochanowski będzie wyłączony z gry w okresie około trzech tygodni z powodu urazu kolana. Zawodnik przeszedł kompleksowe badania u Partnera Medycznego klubu w klinice Rehasport pod okiem lekarza drużyny - doktora Michała Konika

Rozwiń

W półfinale TAURON Pucharu Polski PGE Projekt Warszawa zmierzy się 10 stycznia z Asseco Resovią Rzeszów. Drugiego finalistę turnieju wyłoni natomiast potyczka Bogdanki LUK Lublin z Indykpolem AZS Olsztyn. Przed Final Four Pucharu Polski Projekt rozegra jeszcze dwa mecze - 3 stycznia w lidze z Aluronem CMC Wartą Zawiercie oraz 7 stycznia z francuskim Montpellier w Lidze Mistrzów.

PGE Projekt Warszawa - PGE GiEK Skra Bełchatów. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Jakub Kochanowski PAWEL PIOTROWSKI/400MM Newspix.pl

Jakub Kochanowski i Wilfredo Leon Oliwia Domanska East News

Jakub Kochanowski Federico Pestellini / Panoramic / DPPI Media AFP