Aleksander Śliwka podjął już decyzję. "Wszyscy powinni się ucieszyć"

Uwagę kibiców siatkówki zwróciła uwaga, że "wszyscy powinni się ucieszyć" z decyzji Śliwki. Pod wpisem doskonale obeznanego w tematyce siatkarskiej Jakuba Balcerzaka w serwisie X (dawny Twitter) fani zaczęli spekulować, że być może reprezentant Polski zdecydował się na pozostanie w ZAKSIE lub przejście do innego klubu PLusLigi - do Projektu Waszawa, Jastrzębskiego Węgla czy Aluron CMC Warty Zawiercie.

Pojawiają się jednak też opinie, że z punktu widzenia kibiców reprezentacji dobrym rozwiązaniem byłby transfer do Perugii i gra u boku Semeniuka. "Jeżeli wszyscy mieliby się ucieszyć to może Perugia. Dla reprezentacji to byłby plus. Dla Zaksy mniejsze zło niż Jastrzębie czy inny klub w PlusLidze" - stwierdził jeden z internautów.