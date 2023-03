Kibice zrobili show! Komentator był pod wrażeniem

Swoje problemy ma też Cerrad. Radomianie zajmują przedostatnie 15. miejsce w PlusLidze. Drużyna może nie prezentuje się najlepiej, ale kibice to inna historia i inny poziom.

Nietypowa oprawa kibiców Cerradu Czarnych Radom

Można powiedzieć, że była to "żywa oprawa". Fani z Radomia wykorzystali to, że maskotką Skry jest pszczółka. Wykonali oprawę, na której widać, jak próbują ją złapać w siatkę. Ich inwencję docenił nawet Jakub Bednaruk, który komentował to spotkanie.