Klub Kibica Stali Nysa organizuje doping w hali w Nysie. Fani jeżdżą również za drużyną na mecze wyjazdowe. W poniedziałek w Lublinie nie będą jednak wspierać swojej drużyny. To właśnie od tego meczu będzie obowiązywać swego rodzaju strajk, jaki ogłosili w mediach społecznościowych.

"Nie będzie wyjazdów, nie będzie także prowadzony doping w Nysie. Na decyzję tę składa się tragiczna postawa naszych siatkarzy i to właśnie w dużej mierze od nich zależy kiedy doping wróci. Niech pokażą wolę walki, zaangażowanie jak przystało na sportowca! Dla nas kibiców, Stal Nysa to cały świat i chcemy abyście Wy udowodnili, że noszenie koszulki Stali do czegoś zobowiązuje!" - napisali fani w oświadczeniu (pisownia oryginalna).

Stal Nysa przegrała 12 meczów w PlusLidze

"Tragiczną" postawę siatkarzy, o której wspominają kibice, widać w tabeli PlusLigi. Stal zamyka ją z dorobkiem zaledwie trzech punktów. Do przedostatniego Ślepska Malow Suwałki traci sześć oczek.

Mimo że po sześciu kolejkach klub zakończył współpracę z trenerem Krzysztofem Stelmachem, drużyna nadal zawodzi. Rozegrała 12 spotkań i wciąż czeka na pierwsze zwycięstwo. Nowy trener Daniel Pliński, wicemistrz świata z 2006 roku, na razie również nie potrafi wyprowadzić zespołu na prostą.

W dodatku za Stalą ciągnie się też “klątwa" tie-breaków. Od awansu do PlusLigi w poprzednim sezonie zespół z Nysy 12 razy rozgrywał pięciosetowe spotkania i wszystkie przegrał.

W poniedziałek, w swoim ostatnim meczu ligowym w tym roku, Stal ponownie nie będzie więc faworytem. LUK Lublin to beniaminek, ale pełno w nim doświadczonych zawodników. Co prawda przed tygodniem przegrał z Treflem Gdańsk, ale wcześniej wygrał cztery kolejne mecze. Dzięki temu zajmuje ósme miejsce w tabeli PlusLigi.

Zouheir El Graoui nowym przyjmującym Stali Nysa

Działacze Stali szukają jednak wzmocnień, które pomogą drużynie w rundzie rewanżowej. Do ekipy z Nysy ma dołączyć Marokańczyk Zouheir El Graoui. 27-letni przyjmujący ostatnio grał w Tours Volley-Ball w lidze francuskiej.

Klub z Nysy na razie podpisał z nim wstępny kontrakt. W Polsce siatkarz ma pojawić się po Bożym Narodzeniu. Jeśli pomyślnie przejdzie badania i spełni oczekiwania trenera, będzie występować w Stali do końca sezonu. Zostanie wówczas drugim zawodnikiem zespołu z paszportem z afrykańskiego kraju. Podstawowym atakującym drużyny jest bowiem Tunezyjczyk Wassim Ben Tara.

Początek poniedziałkowego spotkania LUK Lublin - Stal Nysa o godz. 20.30. Transmisja w Polsacie Sport i na Polsat Box Go.

