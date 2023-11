Katastrofalna seria polskiego zespołu. Za chwilę może uderzyć o dno

W drugiej części seta znów to gospodarze zaczęli jednak budować przewagę. Marcin Waliński zaatakował w aut, asem serwisowym błysnął Nicolas Szerszeń , i Indykpol AZS prowadził 19:14. Urodzony w Paryżu siatkarz wrócił do gry po kontuzji i bardzo przydał się drużynie, bo z urazem zmaga się inny przyjmujący - Mateusz Janikowski . Seta wygranego przez olsztynian 25:18 zakończył blok Alana Souzy - to był już piąty punkt drużyny zdobyty w ten sposób.

Indykpol AZS Olsztyn coraz bliżej powrotu do Uranii. Ale w Iławie też sobie radzi

Indykpol AZS nadal rozgrywa mecze w roli gospodarza w Iławie. Coraz bliżej jest jednak do powrotu do Olsztyna, do modernizowanej hali Urania. Zespół ma do niej wrócić w połowie grudnia.