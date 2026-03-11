Katastrofa stała się faktem, to już koniec nadziei siatkarzy. Nikt by tego nie wymyślił

Mieli walczyć o poprawę wyniku z poprzedniego sezonu, a kończy się katastrofą. Siatkarze Steam Hemarpol Politechniki Częstochowa od początku rozgrywek zawodzili. Klub rozstał się z podstawowym libero, zmienił trenera, ale efektów nie było. Sensacyjny spadek z PlusLigi zbliżał się z kolejki na kolejkę, aż w końcu nadzieje zgasły. Pożegnanie z elitą przypieczętowała środowa porażka z PGE GiEK Skrą Bełchatów.

Luciano De Cecco w niebieskim stroju siedzi na parkiecie PlusLigi z wyciągniętą ręką, widoczni też inni siatkarze.
Luciano De Cecco w pierwszym sezonie w PlusLidze musi pogodzić się ze spadkiemFOT. MIROSLAW SZOZDA / 400MM.PLNewspix.pl

Po sezonie zakończonym w ćwierćfinale PlusLigi Steam Hemarpol Norwid Częstochowa utrzymał niemal cały skład ze świetnym Patrikiem Indrą na czele. Do tego sprowadził uznanego rozgrywającego Luciano De Cecco. A mimo to od początku zawodził.

Sytuacja z tygodnia na tydzień stawała się coraz bardziej napięta. Klub pożegnał się z libero Mateuszem Masłowskim oraz hiszpańskim trenerem Guillermo Falaską, którego później w mediach krytykował przyjmujący Bartłomiej Lipiński.

Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa walczyła o przedłużenie nadziei. Rywale przyjechali osłabieni

Nowy trener Ljubomir Travica widma spadku jednak nie odegnał. Wręcz przeciwnie, zaczęło się ono coraz bardziej materializować. Środowe, zaległe spotkanie z PGE GiEK Skrą Bełchatów miało być walką o przedłużenie nadziei na utrzymanie w PlusLidze.

    Mimo trzech porażek z rzędu, Częstochowianie nie byli bez szans. Choć Skra walczy o grę w fazie play-off, to jednak na mecz przyjechała mocno osłabiona brakiem trzech ważnych zawodników.

    Pierwszy set był wyrównany. Co więcej, gospodarze mieli piłki setowe i szansę na udane rozpoczęcie spotkania. Pomogły aż trzy asy serwisowe Indry. Tyle że w kluczowej akcji zawiódł kapitan, Milad Ebadipour. Po jego nieudanym ataku przegrali 30:32.

    PlusLiga. Spadkowicz już znany, Piotr Gruszka nie dowierzał. "Niewiarygodny sezon"

    Druga partia znów rozstrzygnęła się w grze na przewagi. Liderem gości był Marokańczyk Zouheir El Graoui, zdobył dziewięć punktów, a jego zespół pokonał Częstochowian 27:25.

    Set ostatniej szansy już tak zacięty nie był. Kiedy Steam Hemarpol Politechnika przegrywała 11:15, Travica zdecydował się na głębsze zmiany.

      "Niewiarygodny sezon dla Częstochowy. Sezon, którego nikt się nie spodziewał" - z niedowierzaniem stwierdził komentujący spotkanie w Polsacie Sport 1 Piotr Gruszka, były siatkarz reprezentacji Polski.

      Niewiele się już jednak zmieniło. Bełchatowianie doprowadzili sprawę do końca, zwyciężając 25:21. Dla nich wygrana 3:0 oznacza awans na szóste miejsce w tabeli i wielki krok w kierunku gry w fazie play-off.

      A Częstochowianie po trzech sezonach żegnają się z PlusLigą. Historia innych spadkowiczów z ostatnich sezonów pokazuje, że powrót do elity do najłatwiejszych nie należy. Steam Hemarpol rozegra jeszcze w PlusLidze dwa mecze, ale z ostatniego miejsca już się nie podniesie.

      Niemiecki siatkarz podbija Polskę. 11 asów, depczą po piętach Leona

      PlusLiga
      20 kolejka
      11.03.2026
      17:30
      Zakończony
      Wszystko o meczu
      Grupa siatkarzy w niebieskich strojach drużyny zbiera się do wspólnej rozmowy na boisku podczas meczu, w tle widoczni są kibice na trybunach.
      Siatkarze Steam Hemarpol Politechniki CzęstochowaArtur SzczepanskiEast News
      Siatkarz w żółto-czarnym stroju z tatuażami na rękach trzyma dłonie na głowie w wyrazie zaskoczenia lub zdenerwowania, w tle rozmyte żółte krzesełka trybun.
      Bartłomiej Lemański, środkowy PGE GiEK Skry BełchatówGrzegorz WajdaReporter
      Trener drużyny siatkarskiej Skra Bełchatów w czarnej kurtce z inicjałami KS, gestykulujący i wydający polecenia podczas meczu, w tle rozmyta publiczność w zielonych barwach.
      Trener PGE GiEK Skry Bełchatów Krzysztof StelmachTomasz WaszczukPAP
      Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa - Asseco Resovia Rzeszów. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

