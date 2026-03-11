Po sezonie zakończonym w ćwierćfinale PlusLigi Steam Hemarpol Norwid Częstochowa utrzymał niemal cały skład ze świetnym Patrikiem Indrą na czele. Do tego sprowadził uznanego rozgrywającego Luciano De Cecco. A mimo to od początku zawodził.

Sytuacja z tygodnia na tydzień stawała się coraz bardziej napięta. Klub pożegnał się z libero Mateuszem Masłowskim oraz hiszpańskim trenerem Guillermo Falaską, którego później w mediach krytykował przyjmujący Bartłomiej Lipiński.

Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa walczyła o przedłużenie nadziei. Rywale przyjechali osłabieni

Nowy trener Ljubomir Travica widma spadku jednak nie odegnał. Wręcz przeciwnie, zaczęło się ono coraz bardziej materializować. Środowe, zaległe spotkanie z PGE GiEK Skrą Bełchatów miało być walką o przedłużenie nadziei na utrzymanie w PlusLidze.

Mimo trzech porażek z rzędu, Częstochowianie nie byli bez szans. Choć Skra walczy o grę w fazie play-off, to jednak na mecz przyjechała mocno osłabiona brakiem trzech ważnych zawodników.

Pierwszy set był wyrównany. Co więcej, gospodarze mieli piłki setowe i szansę na udane rozpoczęcie spotkania. Pomogły aż trzy asy serwisowe Indry. Tyle że w kluczowej akcji zawiódł kapitan, Milad Ebadipour. Po jego nieudanym ataku przegrali 30:32.

PlusLiga. Spadkowicz już znany, Piotr Gruszka nie dowierzał. "Niewiarygodny sezon"

Druga partia znów rozstrzygnęła się w grze na przewagi. Liderem gości był Marokańczyk Zouheir El Graoui, zdobył dziewięć punktów, a jego zespół pokonał Częstochowian 27:25.

Set ostatniej szansy już tak zacięty nie był. Kiedy Steam Hemarpol Politechnika przegrywała 11:15, Travica zdecydował się na głębsze zmiany.

"Niewiarygodny sezon dla Częstochowy. Sezon, którego nikt się nie spodziewał" - z niedowierzaniem stwierdził komentujący spotkanie w Polsacie Sport 1 Piotr Gruszka, były siatkarz reprezentacji Polski.

Niewiele się już jednak zmieniło. Bełchatowianie doprowadzili sprawę do końca, zwyciężając 25:21. Dla nich wygrana 3:0 oznacza awans na szóste miejsce w tabeli i wielki krok w kierunku gry w fazie play-off.

A Częstochowianie po trzech sezonach żegnają się z PlusLigą. Historia innych spadkowiczów z ostatnich sezonów pokazuje, że powrót do elity do najłatwiejszych nie należy. Steam Hemarpol rozegra jeszcze w PlusLidze dwa mecze, ale z ostatniego miejsca już się nie podniesie.

Siatkarze Steam Hemarpol Politechniki Częstochowa Artur Szczepanski East News

Bartłomiej Lemański, środkowy PGE GiEK Skry Bełchatów Grzegorz Wajda Reporter

Trener PGE GiEK Skry Bełchatów Krzysztof Stelmach Tomasz Waszczuk PAP

Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa - Asseco Resovia Rzeszów. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport