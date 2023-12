Katastrofa polskiej drużyny. Nie może wygrać od dwóch lat

Olsztynianie podbijali ataki Nikoli Meljanaca , skuteczny był za to przyjmujący gości Moritz Karlitzek . Swoje trzy grosze zagrywką dorzucił Alan Souza i pierwszy set zakończył się bardzo szybko. Co prawda zagrywką "odgryzł się" Brodie Hofer , ale goście wygrali pewnie, 25:16.

To mógł być imponujący powrót. Indykpol AZS Olsztyn stracił serię punktów

To właśnie Szerszeń zdobył pierwszy punkt w drugim secie. Gospodarze odpowiedzieli między innymi szczelnym blokiem, pierwszym w tym meczu, i odskoczyli na dwa "oczka". To były dobre minuty w wykonaniu siatkarzy Pawła Woickiego. Problemy w ataku przeżywał za to Alan. Goście doprowadzili jednak dość szybko do remisu 10:10.