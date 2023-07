Ogłoszenie transferu Karola Kłosa do Asseco Resovii Rzeszów nie było niespodzianką, bo już od kilku miesięcy spekulowano, że środkowy reprezentacji Polski obierze właśnie taki kierunek. Zaskoczył za to sposób, w jaki siatkarz zakomunikował zmianę barw klubowych. Podopieczny Nikoli Grbicia dodał w mediach społecznościowych przerobione zdjęcie, co wskazuje na dużą kreatywność zawodnika.