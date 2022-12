Kapitalny klasyk ligi. Wielki rewanż mistrzów Polski

Oba zespoły przystąpiły do hitu w przetrzebionych składach . U gospodarzy brakowało dwóch środkowych - problemy z kręgosłupem ma Jurij Gladyr , więzadła krzyżowe zerwał Łukasz Wiśniewski . Do tego po urazie stawu skokowego grać nie może Benjamin Toniutti . Po drugiej stronie brakuje jeszcze wracającego po urazie ścięgna Achillesa Norberta Hubera , a także zmagającego się z infekcją Łukasza Kaczmarka i Przemysława Stępnia .

Mimo to na boisku gwiazd nie zabrakło, na czele z mistrzami olimpijskimi i srebrnymi medalistami ostatnich mistrzostw świata. Początek spotkania był wyrównany, ale stał też pod znakiem próśb o challenge gości, którzy nie zgadzali się z decyzjami sędziego. Mimo to, dzięki świetnym blokom, odskoczyli rywalom na trzy punkty.

ZAKSA wygrała najdłuższą akcję, ale Jastrzębski Węgiel wygrał dwa sety

Jastrzębianie na początku sezonu byli niedoścignieni, od początku sezonu byli na czele PlusLigi. Ostatnio jednak nieco wyhamowali, do czego przyczyniły się także urazy. Po sobotnim zwycięstwie Aluronu CMC Warty to zespół z Zawiercia przeskoczył ich w tabeli .

Do obrony pierwszej pozycji jastrzębianie potrzebowali zwycięstwa z ZAKS-ą. W drugim secie to oni byli początkowo minimalnie na czele. To oni zaczęli straszyć rywali blokiem, zatrzymali nim Śliwkę i Bartłomieja Klutha - prowadzili 15:12. Tę przewagę udało się utrzymać do końca. Zdecydowanie skuteczniej niż w pierwszym secie atakował Boyer, który w drugiej partii zdobył siedem punktów - jego zespół wygrał 25:19.