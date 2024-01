Aluron CMC Warta Zawiercie do soboty wygrała pięć meczów ligowych z rzędu. W ostatnich tygodniach ogrywał rywali z czołówki, do tego rozbił w Pucharze CEV włoski Allianz Milano . W sobotę zawiercianie przedłużyli serię, ale wcześniej ich kibice przeżyli huśtawkę emocji.

Trener olsztynian Javier Weber w końcu miał do dyspozycji pełny skład . Przede wszystkim w stu procentach gotowy do gry był Nicolas Szerszeń , przyjmujący i kapitan drużyny. Tyle że w pierwszym secie od początku przeważał Aluron CMC Warta. Jego siatkarze szybko wypracowali sobie przewagę. Przy jej budowaniu kluczowe były zagrywki Karola Butryna . Atakujący, który w ostatnim meczu w pucharach spisał się wręcz fantastycznie, w pierwszym secie posłał na drugą stronę dwa asy serwisowe. Łącznie zagrywką zawiercianie zdobyli pięć punktów.

Bartosz Kwolek musiał opuścić boisko. Indykpol AZS Olsztyn zwietrzył szansę

Kolejny set to bardziej wyrównana walka. Problemy w drużynie z Zawiercia zaczął przeżywać nawet Butryn - rywale znaleźli na niego sposób w bloku. Olsztynianie zaczęli też lepiej radzić sobie w kontratakach, prowadzili 10:8. Przede wszystkim jednak kibice w Zawierciu mogli oglądać dużo akcji na wysokim poziomie. Po asie serwisowym Bieńka to ich ulubieńcy prowadzili 13:12. Tyle że nawet dwoma punktami z pola zagrywki odpowiedział Karlitzek i znów inicjatywę przejęli goście.

Zamieszanie pod siatką. Aluron CMC Warta Zawiercie się obronił

Czwarta partia to znów zmiana ról. Tym razem szybko przewagę zaczęli zyskiwać gospodarze. To oni zachwycali kombinacyjnymi akcjami. Odskoczyli na kilka punktów przy zagrywkach Bieńka. Kiedy Kuba Hawryluk nie poradził sobie z zagrywką Butryna, zawiercianie prowadzili już 15:9. Set przedłużył się po dużych dyskusjach przy stanie 17:13. Trener Michał Winiarski i jego siatkarze protestowali przeciwko interpretacji sędziego przy jednym z challenge'ów. Irytował się Bieniek, który nie dowierzał, że sędziowie nie zauważyli błędu rywali. Arbitrzy kilka razy się konsultowali, przerwa trwała kilka minut.

W końcówce czwartego seta Weber wprowadził na boisko kilku rezerwowych. Na tie-break w składzie pozostał tylko libero Jakub Ciunajtis. To właśnie goście wypracowali sobie dwupunktową zaliczkę przy zagrywkach Alana. Zawiercianie szybko wyrównali, ale cały czas o krok z przodu był Indykpol AZS. To zmieniło się dzięki Butrynowi. Do tego gospodarze zatrzymali blokiem Alana, prowadzili już 12:10. Co prawda rywale jeszcze wyrównali, ale ostatnie trzy akcje wygrali gospodarze. Zawiercianie wygrali 15:12, a cały mecz 3:2.