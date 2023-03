Kapitalna seria zespołu z Warszawy. Rywale żegnają się z marzeniami

LUK Lublin wypada z gry o udział w fazie play-off siatkarskiej PlusLigi? Drużyna ze wschodniej Polski w 26. kolejce przegrała we własnej hali 1:3 z Projektem Warszawa. Na cztery mecze przed końcem sezonu zasadniczego traci do miejsca gwarantującego przepustkę do ćwierćfinału aż dziewięć punktów. Warszawianie kontynuują natomiast pogoń za czołówką ligi.