Kapitalna seria trwa. Warszawianie depczą po piętach gigantom

Obie drużyny przystąpiły do spotkania bez podstawowych środkowych . Andrzej Wrona co prawda uporał się już z problemami zdrowotnymi, ale w niedzielę na boisku zastępował go jeszcze Jakub Kowalczyk . Z kolei ze składu gości w ostatniej chwili wypadł Mateusz Poręba . Reprezentant Polski ma problemy z kolanem, więcej na temat jego stanu zdrowia będzie wiadomo po badaniach w przyszłym tygodniu.

Zastępował go Szymon Jakubiszak, ale to nie on był kluczową postacią Indykpolu AZS w pierwszym secie. Gra gości opierała się na mocnych zagrywkach - zdobyli nimi trzy punkty - i sile Karola Butryna na skrzydle. Ale to Projekt przez większość seta miał przewagę jednego, dwóch punktów.