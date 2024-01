Kapitalna seria polskiej drużyny. Trener zdecydował w sprawie Mateusza Bieńka

W czwartek Aluron CMC Warta rozegrał znakomity mecz we Włoszech. Wyjazdowa wygrana 3:0 przypieczętowała awans do czołowej ósemki Pucharu CEV. Zespół nie zatrzymuje się również na krajowych boiskach i świetnie radzi sobie w zaciętej walce o miejsce na podium, którą toczy z Projektem Warszawa i Asseco Resovią.

26-letni przyjmujący szybko jednak odpowiedział rywalom blokiem, to jego atak doprowadził też do remisu 17:17. Po chwili zawiercianie mieli dwa punkty przewagi, kiedy z drugiej linii punkt zdobył Trevor Clevenot. Dzięki akcji Rafała Sobańskiego zespół z Częstochowy doprowadził do remisu 22:22. To właśnie przyjmujący gospodarzy nie poradził sobie jednak z ostatnią zagrywką Clevenota, dzięki czemu Aluron CMC Warta wygrał 25:23.