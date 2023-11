Kadrowicze Grbicia na fali. Świetny występ w kluczowym momencie

W drużynie z Zawiercia gra trzech reprezentantów Polski. W niedzielę żaden z nich nie zawiódł, ale szczególnie dobrze spisali się Mateusz Bieniek i Karol Butryn. Ten drugi zdobył 17 punktów i był najskuteczniejszym zawodnikiem drużyny, Bieniek skończył osiem z dziesięciu ataków. To w dużej mierze dzięki nim zawiercianie powstrzymali jedną z rewelacji tego sezonu PlusLigi .

Zawiercianie nie pozwolili rywalom się rozpędzić. Niepokój o Bartosza Kwolka

Trener Bogdanki LUK Massimo Botti w końcu miał do dyspozycji pełny skład. W ostatnich tygodniach jego zespół zmagał się bowiem ze sporymi problemami zdrowotnymi. Mimo to spisuje się znakomicie, do niedzieli przegrał tylko dwa mecze.