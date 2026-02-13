Kadrowicz Grbicia trafił pod skrzydła Winiarskiego. Tak ocenia zmianę

Damian Gołąb

Jakub Popiwczak rozgrywa pierwszy sezon w Aluron CMC Warcie Zawiercie. Zdążył już zdobyć z nowym klubem medal Klubowych Mistrzostw Świata, ale też rozczarowująco odpaść z TAURON Pucharu Polski. W rozmowie z Interia Sport reprezentacyjny libero jasno ocenia jednak zmianę klubu po latach spędzonych w Jastrzębiu-Zdroju. Wskazuje też mankament w grze drużyny, z którym będzie musiała sobie poradzić w walce o triumfy w PlusLidze i Lidze Mistrzów.

Grupa polskich siatkarzy świętuje zdobycie punktu podczas meczu, zawodnicy wyrażają radość i energię, ubrani są w oficjalne stroje reprezentacji z logotypami sponsorów.
Jakub Popiwczak (w biało-czerwonej koszulce) ostatniego lata był podstawowym libero reprezentacji PolskiVolleyballWorldmateriały prasowe

Dla Jakuba Popiwczaka ostatni rok był wyjątkowy. Po latach, w których pozycję libero w reprezentacji Polski zdominował Paweł Zatorski - stąd choćby brak Popiwczaka na igrzyskach olimpijskich w Paryżu - to właśnie 29-letni siatkarz został podstawowym zawodnikiem kadry Nikoli Grbicia.

Wygrał z nią Ligę Narodów, zdobył brąz mistrzostw świata. Ale też po 13 latach spędzonych w JSW Jastrzębskim Węglu zmienił klub na Aluron CMC Wartę Zawiercie. I po kilku miesiącach w nowym zespole ocenia ten ruch jednoznacznie. Nie pomija przy tym tematu związanego z finansami jastrzębskiego klubu.

Patrząc na sytuację w moim obecnym klubie, a w moim poprzednim, w którym spędziłem tyle lat, to była jedyna dobra decyzja. W Jastrzębiu zespół nie jest tak mocny, znajduje się w środku tabeli. Nie ma co ukrywać, że zespół ma bardzo duże problemy finansowe i wszyscy wewnątrz to odczuwają, ale też widzą na zewnątrz
zaznacza Popiwczak w rozmowie z Interia Sport.

"A ja jestem w świetnej drużynie, która będzie w tym roku bić się o najwyższe cele, ze świetnymi zawodnikami, świetnymi kibicami. Bardzo dobrze się czuję w tym środowisku, to więc bardzo pozytywna zmiana" - dodaje siatkarz.

    W Zawierciu Popiwczak trafił pod skrzydła trenera Michała Winiarskiego, przez wielu ekspertów widzianego w roli przyszłego selekcjonera kadry, następcy Grbicia. Na pozycji libero zastąpił Australijczyka Luke'a Perry'ego i nie zawodzi. Zadania nie miał jednak łatwego, bo Zawiercianie mieli wyjątkowo "napakowany" terminarz nawet na tle zapracowanych polskich drużyn.

    Dodatkowym wysiłkiem Warty był start w Klubowych Mistrzostwach Świata, rozgrywanych w grudniu w Brazylii. Skończyło się brązowym medalem, ale też nawał meczów dał się siatkarzom we znaki. Niedawno z powodu kontuzji pauzował Bartosz Kwolek, w środowym meczu Ligi Mistrzów w Rzeszowie nie wystąpił Mateusz Bieniek.

    "Trzymam się dobrze, odpukać. Ale w ostatnim tygodniu pojawiły się jakieś bóle" - przyznaje Popiwczak. "Każdy to odczuwa. Mieliśmy okres, że troszkę spokojnie potrenowaliśmy, załapaliśmy taki dobry rozpęd na ten ostatni miesiąc i teraz znowu cały czas gra co trzy dni. A to nie jest najprostsze. Ale mamy tak szeroką ławkę, tak mocny zespół, że musimy sobie z tym po prostu radzić" - dodaje.

    Popiwczak był jednym z najmocniej obciążonych zawodników w kadrze Zawiercian. Kwolek, Bieniek czy Aaron Russell nie grali latem w reprezentacji. Z podstawowego składu Warty tylko on, rozgrywający Miguel Tavares i atakujący Kyle Ensing uczestniczyli w mistrzostwach świata na Filipinach. Ale tylko Popiwczak dotarł do strefy medalowej.

    Jak chce się grać w reprezentacji i w klubie na najwyższym poziomie, to trzeba czasami zaciskać zęby i nie myśleć o tym, że tego wolnego nie ma, że cały czas trzeba po prostu grać w siatkówkę
    podkreśla Popiwczak.

    "Ale ja jestem szczęśliwym człowiekiem, że mogę to robić na co dzień, że tej siatkówki jest tyle w moim życiu. Z drugiej strony wiadomo, że czasami bycie co trzy dni na najwyższym poziomie jest po prostu nieosiągalne" - komentuje libero.

      Koniec kapitalnej serii Aluron CMC Warty Zawiercie. Jakub Popiwczak dostrzega problem

      W tym roku jego drużyna spisywała się dotąd świetnie. Po porażce z PGE Projektem Warszawa 3 stycznia wygrała osiem meczów z rzędu w PlusLidze i Lidze Mistrzów. Popiwczak przyznaje, że to m.in. efekt... odpadnięcia z TAURON Pucharu Polski już w grudniowym ćwierćfinale. Siatkarze Winiarskiego w końcu mieli bowiem czas na spokojny trening.

      Wtedy Zawiercianie pożegnali się z rozgrywkami po porażce z Asseco Resovią Rzeszów. Teraz ten sam zespół w środę zakończył ich serię zwycięstw, wygrywając z Wartą w Lidze Mistrzów. To sprawia, że przed ostatnią kolejką fazy grupowej Zawiercianie wciąż nie są pewni pierwszego miejsca i bezpośredniego awansu do ćwierćfinału.

      "Nasza seria się kończy, ale myślę, że nie ma co rozdzierać szat. Z jednej strony słabo jest grać tak często, bo to wpływa na fizyczność, a z drugiej fajnie jest po takim meczu móc znowu w sobotę zagrać i się zrewanżować, naładować głowę czymś pozytywnym" - zaznacza Popiwczak.

      I choć Zawiercianie pozostają liderem w Lidze Mistrzów oraz PlusLidze, libero dostrzega w ich grze mankament, który trzeba poprawić, by osiągnąć w tym sezonie sukcesy. A Warta celuje w trofea.

      "To może być pewnego rodzaju problem, że z Resovią, Projektem Warszawa czy na KMŚ: kiedy przegrywaliśmy, ktoś nas przełamywał, mieliśmy problem, żeby to odwrócić i zmienić los meczu. Mimo że znajdowały się na to szanse. Musimy się na tym skupić" - podkreśla.

      Szansa na poprawienie nastrojów już w sobotę. Aluron CMC Warta zagra na wyjeździe z Barkomem Każany Lwów, przedostatnią drużyną PlusLigi. Początek spotkania o godz. 14.45.

        Siatkarz w niebieskim stroju drużynowym wykonuje dynamiczny ruch, próbując odbić piłkę podczas meczu na hali sportowej
        Jakub Popiwczak rozgrywa pierwszy sezon w Aluron CMC Warcie ZawiercieDarek DelmanowiczPAP
        Siatkarz reprezentacji Polski w białym stroju z czerwonymi akcentami i numerem 3 na boisku podczas meczu, w tle widoczna publiczność na trybunach.
        Jakub Popiwczak w koszulce reprezentacji PolskiMICHAL KLAG/REPORTERReporter
        Zawodnik w zielono-żółtym stroju wykonuje efektowny wślizg, próbując odbić piłkę do siatkówki na hali sportowej, za nim dwaj inni członkowie drużyny patrzą na piłkę
        W obronie Jakub Popiwczak, libero Aluron CMC Warty Zawiercievolleyballworld.commateriały prasowe
        Jakub Popiwczak: Oczy się szkliły, nie będę ukrywałPolsat Sport

