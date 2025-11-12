Kadrowicz Grbicia się nie hamował. Jasno po klęsce. To nie przystoi

Trzy mecze bez porażki i straty choćby seta - tak PGE Projekt Warszawa rozpoczął sezon PlusLigi. I choć siatkarze ze stolicy dopiero poznają pomysły nowego trenera Tommiego Tiilikainena, wydawało się, że styl gry zaproponowany przez fińskiego szkoleniowca świetnie pasuje do możliwości drużyny.

"Nowości jest u nas bardzo dużo, późno dołączyłem do drużyny, a akurat w tym systemie, którego trener od nas wymaga, bardzo ważne jest zgranie. Zdawaliśmy sobie sprawę, że to może nie wyglądać super od początku. Na razie jest fajnie, ale nie wpadamy w hurraoptymizm" - przekonywał w rozmowie z Interia Sport Jan Firlej, rozgrywający drużyny.

Po trzech wygranych w grze jego zespołu coś się jednak zacięło. Najpierw przyszła porażka 0:3 z Asseco Resovią Rzeszów i utrata pozycji lidera. Porażka w hicie ligi nie była łatwa do przełknięcia, ale PGE Projekt przegrał jednak z jednym z głównych faworytów do mistrzostwa Polski. Co innego mecz z Barkomem Każany Lwów.

Siatkówka. Jan Firlej nie owija w bawełnę po klęsce. "Bardzo boli"

We wtorek warszawianie nie dali bowiem rady z drużyną notowaną znacznie niżej, typowaną raczej do walki o utrzymanie niż gry o wysokie cele. Tymczasem znów skończyło się porażką 0:3. A Firlej po meczu nie gryzł się w język i jasno ocenił postawę drużyny.

- Bardzo boli ten mecz. Nie przystoi nam tak grać - jako drużynie, która ma wysokie aspiracje. Wydaje mi się, że - może poza wyrównanym początkiem pierwszego seta - nie widziałem u nas chęci wyrwania tego meczu i narzucenia swojego stylu. Co Barkom wykorzystywał, grali kapitalnie w obronie. My w tym elemencie nie wykorzystaliśmy swoich szans i tych kontr nie było za dużo do wykorzystania - wskazuje rozgrywający.

Siatkarz, który latem zdobył z reprezentacją Polski prowadzoną przez Nikolę Grbicia brązowy medal mistrzostw świata, uważa, że PGE Projekt zasłużenie przegrał z Barkomem. I to mimo że wszystkie sety były wyrównane - dwa pierwsze warszawianie przegrali 23:25, ostatni rozstrzygnęła gra na przewagi.

Nie spuszczamy głów. Wydaje mi się, że po Rzeszowie jeden zimny prysznic nam wystarczy. Teraz już musimy się pochylić nad tym, czemu przegrywamy drugi mecz 0:3 i zacząć wyciągać wnioski, bo liga pędzi. Każde punkty dużo ważą na koniec. Zespół, który ma aspiracje medalowe, nie może w takim stylu przegrywać spotkań

PlusLiga. PGE Projekt Warszawa poza podium tabeli

Po porażce PGE Projekt, przed chwilą jeszcze lider tabeli PlusLigi, zajmuje w niej piąte miejsce. A piąta kolejka jeszcze trwa. Dziś warszawską drużynę może wyprzedzić jeszcze Bogdanka LUK Lublin, ale potrzebuje do tego zwycięstwa w szlagierowym meczu z Aluron CMC Wartą Zawiercie.

PGE Projekt kolejne spotkanie rozegra w niedzielę z Energa Treflem Gdańsk. Po wygranej z warszawską drużyną awans zanotował Barkom, który aktualnie zamyka czołową ósemkę PlusLigi.

Jan Firlej i Jurij Semeniuk, siatkarze PGE Projektu Warszawa Piotr Matusewicz/East News East News

Jan Firlej w barwach PGE Projektu Warszawa CEV.eu materiały prasowe

Siatkarze PGE Projektu Warszawa Piotr Nowak PAP