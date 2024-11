Grzegorz Łomacz i Mateusz Bieniek znają się nie tylko z gry w reprezentacji Polski, z którą niedawno wywalczyli olimpijskie srebro , ale także z występów w PGE GiEK Skrze Bełchatów . Rozgrywający jest związany z tym klubem od 2017 roku, a środkowy spędził w Bełchatowie trzy lata (2020-2023), po czym przeniósł się do Aluron CMC Warty Zawiercie . Teraz Łomacz i Bieniek ponownie spotkają się na boisku - na 2 listopada zaplanowano mecz 10. kolejki PlusLigi z udziałem ich drużyn.

Przed hitowym starciem Łomacz udzielił wywiadu Polsatowi Sport, w którym zapytano go m.in. o to, czy tęskni za Bieńkiem. Ten nie wstydził się wyznać przed kamerą , że owszem, brakuje mu kolegi z reprezentacji.

PlusLiga. Grzegorz Łomacz o Skrze Bełchatów i porażkach z faworytami

Skra przed sezonem przeszła przebudowę, ale zdaniem Łomacza drużyna mimo przyjścia nowych zawodników jest coraz bardziej zgrana, przede wszystkim pod kątem charakterologicznym. Potencjał sportowy musi jednak przekuć na wyniki, a te obecnie nie są nadzwyczajne - podopieczni Gheorghe Cretu wprawdzie wygrywają z niżej notowanymi rywalami, ale nie są w stanie ogrywać faworytów. Łomacz pytany o to, co Skra powinna zrobić, by pokonywać teoretycznie lepsze zespoły, odpowiedział jednoznacznie.