Kadrowe kłopoty im niestraszne. Powalczą o play-off?

O wiele lepiej zaczęli ten mecz gospodarze, którzy wyszli na prowadzenie 14:9. Wyróżniał się Marokańczyk Zouheir El Graoui. Gospodarzom wychodziło wszystko, a Treflowi dosłownie nic - to był na pewno jeden z najgorszych setów "Gdańskich Lwów" w bieżącym sezonie. Aby ratować seta goście zmienili Jana Martineza na Piotra Orczyka, który rozpoczął swój występ od udanego ataku i asa serwisowego - w efekcie goście zdobyli sześć kolejnych punktów i ich deficyt spadł do dwóch punktów - 19:21. Set zakończył się jednak wygraną Nysy, która dzięki temu nabrała wiatru w żagle na kolejną partię, która tak jak pierwsza rozpoczęła się od prowadzenia Stali, było 5:1 i 8:3. Dopiero as serwisowy Kewina Sasaka przywrócił "Lwy" do gry - było już tylko 11:13. Słabo grał dotychczasowy lider Trefla, Mikołaj Sawicki i gdańszczanie przegrali także drugiego seta.