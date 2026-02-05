Kaczmarek i spółka gromili beniaminka. To, co stało się potem, trudno było przewidzieć
To był mecz, w którym długo zanosiło się na okazałe zwycięstwo JSW Jastrzębskiego Węgla. Siatkarze prowadzeni przez Andrzeja Kowala przez dwa sety niepodzielnie panowali na boisku w Chełmie. Niespodziewanie jednak siatkarze InPost CHKS-u zdołali się podnieść i po raz kolejny postawili się faworytom. Po dwóch setach mało kto spodziewał się, że spotkanie rozstrzygnie się dopiero w tie-breaku. A ten przyniósł dodatkowe emocje.
InPost ChKS Chełm to absolutny beniaminek PlusLigi, rozgrywa pierwszy sezon na tym poziomie. I ostatnie tygodnie były najlepszymi w historii klubu w tej klasie rozgrywkowej.
Chełmianie wygrali trzy z czterech ostatnich meczów, przywożąc z wyjazdów dziewięć punktów. Dzięki temu oddalili się aż na siedem punktów od ostatniego miejsca, które oznacza spadek do pierwszej ligi.
Mocny początek JSW Jastrzębskiego Węgla. Beniaminek z Chełma bez szans
Tym razem do Chełma przyjechał JSW Jastrzębski Węgiel, który walczy o utrzymanie miejsca w czołowej ósemce, co gwarantuje grę w fazie play-off. Jastrzębianie grali w ostatnich spotkaniach z mocnymi rywalami, wyrwali z tej serii jedną wygraną z Bogdanką LUK Lublin.
Czwartkowy mecz rozpoczęli jednak dobrze. Od razu dobrą pracę zagrywkami wykonał środkowy Łukasz Usowicz i jego zespół zyskał dwa punkty przewagi. Udało się ją powiększyć, gdy czujnie przy siatce zachował się Łukasz Kaczmarek.
Kiedy Usowicz po raz drugi pojawił się w polu zagrywki i znów zaskoczył przyjmujących gospodarzy, Jastrzębianie wygrywali już 13:8. Od tej pory goście już niepodzielnie panowali na boisku. Poprowadziła ich do tego przede wszystkim kapitalna, 75-procentowa skuteczność w ataku - wygrali 25:17.
PlusLiga. Zwrot akcji w trzecim secie. Chełmianie dopadli rywali przed końcem
Początek drugiej partii obrazu gry nie zmienił. Jastrzębianie znów błyskawicznie uciekli na cztery punkty, w czym pomogły m.in. zagrywki Nicolasa Szerszenia. W końcu tym samym odpowiedział przyjmujący z Chełma Amirhossein Esfandiar i jego zespół zmniejszył straty, przegrywał 9:11.
To była jednak tylko chwila. Po stronie gości znów z dobrej strony pokazał się Usowicz, a do tego przyjmujący Michał Gierżot. JSW znów miał bezpieczną przewagę. Trener ChKS-u Krzysztof Andrzejewski szukał pomocy wśród rezerwowych, ale na Jastrzębian nie było mocnych. Szerszeń zdobył dla nich w tej partii siedem punktów, ponownie wygrali 25:17.
Goście nie zamierzali przeciągać meczu. W trzecim secie szybko objęli prowadzenie 7:4, kiedy rywale nie wyprowadzili skutecznej akcji po zagrywce Kaczmarka. Potem asem serwisowym popisał się jeszcze niemiecki środkowy Anton Brehme.
Jastrzębianie poczuli się już na boisku bardzo pewnie, a Chełmianie z tego skorzystali. Kiedy zatrzymali blokiem Kaczmarka, doprowadzili do remisu 17:17. Co więcej, po chwili było już 20:18 dla gospodarzy. Tej szansy nie zmarnowali, wygrywając 25:22 i przedłużając spotkanie.
Tie-break w hali beniaminka. Faworyci musieli ratować zwycięstwo
I w czwartej partii Chełmianie kontynuowali natarcie na rywali. Na boisku pozostał rezerwowy tego dnia Tomasz Piotrowski, który udanie zastąpił na przyjęciu Pawła Rusina. Gospodarze prowadzili 7:5, utrzymywali się na czele przez kilka minut.
Wydawało się, że Jastrzębianie podkręcają tempo, doprowadzili do remisu 12:12. Ale trzy kolejne akcje wygrali siatkarze beniaminka. Chełmianie walczyli z dużym poświęceniem, a kontratak wykończony przez Jędrzeja Gossa dał im prowadzenie 20:15. JSW już się nie podniósł, gospodarze rozbili faworytów 25:17.
Tie-breaka, którego po dwóch pierwszych setach nikt się nie spodziewał, lepiej zaczęli jednak goście. Przewagę wypracowali sobie serwisami Gierżota i Usowicza, prowadzili 5:2. Przyjmujący JSW kończył też ważne piłki w ataku i jego zespół pilnował przewagi. Tyle że dwie zagrywki Esfandiara zmniejszyły straty gospodarzy do punktu, przegrywali tylko 11:12.
Niespodziewanie jednym z bohaterów Jastrzębian został rezerwowy środkowy Mateusz Kufka. W końcówce tie-breaka zablokował atak Piotrowskiego i uspokoił sytuację, dając gościom trzy piłki meczowe. Wykorzystali drugą i wygrali 15:12.
JSW Jastrzębski Węgiel po wygranej w tie-breaku zyskuje dwa punkty do tabeli PlusLigi, ale i tak wskakuje w niej na szóste miejsce. I powiększa przewagę nad ZAKS-ą Kędzierzyn-Koźle, która goni czołową ósemkę. InPost ChKS Chełm zdobywa punkt i pozostaje na jedenastej pozycji.
InPost ChKS Chełm: Kapica, Swodczyk, Rusin, Blankenau, Marcyniak, Esfandiar - Sonae (libero) oraz Piotrowski, Jacznik, Goss
JSW Jastrzębski Węgiel: Kaczmarek, Usowicz, Gierżot, Toniutti, Brehme, Szerszeń - Granieczny (libero) oraz Kufka, Lorenc, Tuaniga