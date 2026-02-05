Kaczmarek i spółka gromili beniaminka. To, co stało się potem, trudno było przewidzieć

InPost ChKS Chełm to absolutny beniaminek PlusLigi, rozgrywa pierwszy sezon na tym poziomie. I ostatnie tygodnie były najlepszymi w historii klubu w tej klasie rozgrywkowej.

Chełmianie wygrali trzy z czterech ostatnich meczów, przywożąc z wyjazdów dziewięć punktów. Dzięki temu oddalili się aż na siedem punktów od ostatniego miejsca, które oznacza spadek do pierwszej ligi.

Mocny początek JSW Jastrzębskiego Węgla. Beniaminek z Chełma bez szans

Tym razem do Chełma przyjechał JSW Jastrzębski Węgiel, który walczy o utrzymanie miejsca w czołowej ósemce, co gwarantuje grę w fazie play-off. Jastrzębianie grali w ostatnich spotkaniach z mocnymi rywalami, wyrwali z tej serii jedną wygraną z Bogdanką LUK Lublin.

Czwartkowy mecz rozpoczęli jednak dobrze. Od razu dobrą pracę zagrywkami wykonał środkowy Łukasz Usowicz i jego zespół zyskał dwa punkty przewagi. Udało się ją powiększyć, gdy czujnie przy siatce zachował się Łukasz Kaczmarek.

Kiedy Usowicz po raz drugi pojawił się w polu zagrywki i znów zaskoczył przyjmujących gospodarzy, Jastrzębianie wygrywali już 13:8. Od tej pory goście już niepodzielnie panowali na boisku. Poprowadziła ich do tego przede wszystkim kapitalna, 75-procentowa skuteczność w ataku - wygrali 25:17.

PlusLiga. Zwrot akcji w trzecim secie. Chełmianie dopadli rywali przed końcem

Początek drugiej partii obrazu gry nie zmienił. Jastrzębianie znów błyskawicznie uciekli na cztery punkty, w czym pomogły m.in. zagrywki Nicolasa Szerszenia. W końcu tym samym odpowiedział przyjmujący z Chełma Amirhossein Esfandiar i jego zespół zmniejszył straty, przegrywał 9:11.

To była jednak tylko chwila. Po stronie gości znów z dobrej strony pokazał się Usowicz, a do tego przyjmujący Michał Gierżot. JSW znów miał bezpieczną przewagę. Trener ChKS-u Krzysztof Andrzejewski szukał pomocy wśród rezerwowych, ale na Jastrzębian nie było mocnych. Szerszeń zdobył dla nich w tej partii siedem punktów, ponownie wygrali 25:17.

Goście nie zamierzali przeciągać meczu. W trzecim secie szybko objęli prowadzenie 7:4, kiedy rywale nie wyprowadzili skutecznej akcji po zagrywce Kaczmarka. Potem asem serwisowym popisał się jeszcze niemiecki środkowy Anton Brehme.

Jastrzębianie poczuli się już na boisku bardzo pewnie, a Chełmianie z tego skorzystali. Kiedy zatrzymali blokiem Kaczmarka, doprowadzili do remisu 17:17. Co więcej, po chwili było już 20:18 dla gospodarzy. Tej szansy nie zmarnowali, wygrywając 25:22 i przedłużając spotkanie.

Tie-break w hali beniaminka. Faworyci musieli ratować zwycięstwo

I w czwartej partii Chełmianie kontynuowali natarcie na rywali. Na boisku pozostał rezerwowy tego dnia Tomasz Piotrowski, który udanie zastąpił na przyjęciu Pawła Rusina. Gospodarze prowadzili 7:5, utrzymywali się na czele przez kilka minut.

Wydawało się, że Jastrzębianie podkręcają tempo, doprowadzili do remisu 12:12. Ale trzy kolejne akcje wygrali siatkarze beniaminka. Chełmianie walczyli z dużym poświęceniem, a kontratak wykończony przez Jędrzeja Gossa dał im prowadzenie 20:15. JSW już się nie podniósł, gospodarze rozbili faworytów 25:17.

Tie-breaka, którego po dwóch pierwszych setach nikt się nie spodziewał, lepiej zaczęli jednak goście. Przewagę wypracowali sobie serwisami Gierżota i Usowicza, prowadzili 5:2. Przyjmujący JSW kończył też ważne piłki w ataku i jego zespół pilnował przewagi. Tyle że dwie zagrywki Esfandiara zmniejszyły straty gospodarzy do punktu, przegrywali tylko 11:12.

Niespodziewanie jednym z bohaterów Jastrzębian został rezerwowy środkowy Mateusz Kufka. W końcówce tie-breaka zablokował atak Piotrowskiego i uspokoił sytuację, dając gościom trzy piłki meczowe. Wykorzystali drugą i wygrali 15:12.

JSW Jastrzębski Węgiel po wygranej w tie-breaku zyskuje dwa punkty do tabeli PlusLigi, ale i tak wskakuje w niej na szóste miejsce. I powiększa przewagę nad ZAKS-ą Kędzierzyn-Koźle, która goni czołową ósemkę. InPost ChKS Chełm zdobywa punkt i pozostaje na jedenastej pozycji.

InPost ChKS Chełm: Kapica, Swodczyk, Rusin, Blankenau, Marcyniak, Esfandiar - Sonae (libero) oraz Piotrowski, Jacznik, Goss

JSW Jastrzębski Węgiel: Kaczmarek, Usowicz, Gierżot, Toniutti, Brehme, Szerszeń - Granieczny (libero) oraz Kufka, Lorenc, Tuaniga

Łukasz Kaczmarek, atakujący JSW Jastrzębskiego Węgla Jarek Praszkiewicz PAP

Siatkarze InPost ChKS Chełm Marian Zubrzycki PAP

Trener JSW Jastrzębskiego Węgla Andrzej Kowal fot. Piotr Sumara/PLS materiały prasowe

