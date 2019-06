Środkowy bloku Jurij Gladyr został siatkarzem Jastrzębskiego Węgla. Podpisał roczny kontrakt. Jest piątym zawodnikiem pozyskanym przez klub w przerwie między sezonami.

Zdjęcie Jurij Gładyr /Piotr Matusewicz /East News

Urodzony na Ukrainie zawodnik grał już w polskiej lidze. W 2008 roku przeszedł z Lokomotiwu Kijów do warszawskiej Politechniki, potem przez siedem lat występował w kędzierzyńskiej Zaksie, rok w Skrze Bełchatów, a następnie bronił barw tureckiego Fenerbahce Stambuł i włoskiego Emma Villas Siena.

Reklama

"Jastrzębski Węgiel zawsze gra o najwyższe cele i przed każdym sezonem wysoko zawiesza sobie poprzeczkę. Wracam do kraju, w którym grałem przez wiele lat, który mi się podoba i w którym zarówno ja, jak i moja rodzina czujemy się bardzo dobrze, jak w domu. Jestem zadowolony z powrotu do PlusLigi" - powiedział zawodnik, cytowany przez oficjalną stronę internetową klubu.

Nowego gracza komplementował trener jastrzębian Roberto Santilli.

"Pamiętam go jeszcze z początków mojej pracy w Polsce. To wysokiej klasy zawodnik, z wielkim sercem do gry i znakomitymi umiejętnościami. Co ważne, to jego ogromne doświadczenie, które może okazać się bezcenne dla zespołu. Składają się na to długie lata występów w Polsce, rok spędzony w Turcji i ostatnio sezon we Włoszech. Jest to dokładnie taki zawodnik, jakiego potrzebowaliśmy. Uważam, że Jurij będzie jednym z kluczowych graczy w naszym zespole" - ocenił Włoch.

Nowy środkowy, mający polski paszport, nie będzie "blokował" limitu trzech obcokrajowców na parkiecie.

"Zarówno siatkarz, jak i my dopełniliśmy wszelkich wymogów formalnych w tym zakresie. Po uzyskaniu zgody z federacji ukraińskiej oraz z PZPS, sprawa ta została pomyślnie dla nas usankcjonowana również przez Międzynarodową Federację Piłki Siatkowej (FIVB)" - tłumaczył prezes klubu Adam Gorol.

Wcześniej umowy z Jastrzębskim Węglem podpisali przyjmujący przyjmujący Tomasz Fornal z Cerrad Czarnych Radom i Dominik Depowski z GKS Katowice, brazylijski rozgrywający Raphael Margardo "Vinhedo", który przyszedł z Chemika Bydgoszcz, kanadyjski środkowy Graham Vigrass z ONICO Warszawa.

Jastrzębski Węgiel zakończył sezon z brązowym medalem. W klubie pozostali atakujący Dawid Konarski, rozgrywający Lukas Kampa, przyjmujący Christian Fromm i Julien Lyneel oraz libero Jakub Popiwczak. Pożegnało się z Jastrzębiem sześciu graczy: Grzegorz Kosok, Dawid Gunia, Jakub Turski, Wojciech Ferens, Patryk Czyrniański i Nikodem Wolański.

Piotr Girczys