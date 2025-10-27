Jest synem polskiego siatkarza, ale u Grbicia nie zagra. Tak przywitał się z Polską

Polscy siatkarze tegoroczne mistrzostwa świata na Filipinach zakończyli na trzecim miejscu. W rozpoczętym kilka dni temu sezonie PlusLigi występuje jednak jeden aktualny mistrz świata. To Kamil Rychlicki, atakujący reprezentacji Włoch, który podpisał kontrakt z ZAKS-ą Kędzierzyn-Koźle.

Siatkarz, który wkrótce skończy 29 lat, zastąpił w drużynie Bartosza Kurka. Kapitan reprezentacji Polski przeniósł się bowiem do ligi japońskiej. Już pierwsze spotkanie w nowym zespole pokazało jednak, że ZAKSA niekoniecznie musi stracić na tej zmianie.

Kamil Rychlicki zadebiutował w PlusLidze. Imponujący wyczyn już w pierwszym meczu

Rychlicki był bowiem bohaterem drużyny, która w sobotę w swoim pierwszym oficjalnym meczu w nowym sezonie postawiła się mistrzom Polski, czyli Bogdance LUK Lublin. W wyjazdowym spotkaniu kędzierzynianie urwali rywalom punkt, przegrywając 2:3. Zdecydował tie-break, w którym to drużyna Wilfredo Leona zwyciężyła 15:10.

- Zabrakło zwycięstwa. Ale myślę, że to i tak dobry początek. Z mistrzem Polski, u nich w domu, wywieźliśmy punkt. Myślę, że jest potencjał i idziemy do przodu. We wszystkich elementach mamy jeszcze coś do poprawy - stwierdził po meczu Rychlicki w rozmowie z Adrianem Brzozowskim z Polsatu Sport.

Atakujący w debiucie w PlusLidze zdobył aż 27 punktów. Był zdecydowanie najlepiej punktującym zawodnikiem na boisku, do tego popisał się 60-procentową skutecznością w ataku. Dwa punkty zdobył też blokiem. Gdyby to ZAKSA wygrała spotkanie, byłby faworytem do nagrody dla MVP. Ostatecznie statuetkę otrzymał rozgrywający Bogdanki LUK Marcin Komenda.

Już po meczu Rychlicki w jasnych słowach ocenił PlusLigę. Na razie wygląda na bardzo zadowolonego z wyboru nowego klubu. Zdecydował się na przenosiny do Polski po latach gry we Włoszech.

Bardzo mi się podoba. Podobałoby mi się jeszcze bardziej, gdybyśmy wygrali. Fajna publiczność, doping, wysoki poziom meczu. Jest wszystko, co trzeba

Zastąpił Kurka i postawił się Leonowi. O siatkarzu głośno nie tylko w Polsce

Rychlicki rozmawiał z dziennikarzem Polsatu Sport po polsku. Mimo że od tego sezonu atakujący reprezentuje Włochy, ma bowiem polskie korzenie. Jest synem Jacka, byłego polskiego siatkarza, wicemistrza Europy z 1983 r. Również jego mama, Elżbieta, z domu Rychter, grała w siatkówkę, zdobywając m.in. mistrzostwo Polski.

Potem jednak rodzice siatkarza wyjechali z kraju. Kamil Rychlicki urodził się w Luksemburgu i początkowo to właśnie ten kraj reprezentował. Z czasem otrzymał jednak również włoskie obywatelstwo i trafił do tamtejszej kadry. Teraz włoskie media odnotowały jego debiut w PlusLidze.

"Mimo negatywnego wyniku dla ZAKS-y, indywidualnie atakujący zagrał na najwyższym poziomie. (...) Debiut Rychlickiego w PlusLidze, choć nie zakończył się zwycięstwem drużyny, potwierdził jego rolę lidera w zespole Andrei Gianiego" - pisze o siatkarzu włoski portal ivolleymagazine.

Rychlicki i ZAKSA już w środę 29 października staną przed kolejnym wymagającym zadaniem. Ich przeciwnikiem będzie bowiem Aluron CMC Warta Zawiercie. Zespół Michała Winiarskiego także rozpoczął PlusLigę od porażki, ale w przeciwieństwie do kędzierzynian nie był w stanie nawet urwać seta PGE Projektowi Warszawa.

Bogdanka LUK Lublin - ZAKSA Kędzierzyn-Koźle. Skrót meczu Polsat Sport

Kamil Rychlicki Photo by DILARA IREM SANCAR / ANADOLU / Anadolu via AFP AFP

Kamil Rychlicki w reprezentacji Włoch volleyballworld.com materiały prasowe

Bartosz Kurek i Kamil Rychlicki MATEUSZ BIRECKI/ROBERTO TOMMASINI/NurPhoto AFP