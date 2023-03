Jest reakcja drużyny na odsunięcie trenera. "Co oni robią?"

Daszkiewicz dwa lata temu wprowadził LUK do PlusLigi, a potem, w debiutanckim sezonie, utrzymał w niej drużynę. Po serii pięciu porażek zarząd klubu zdecydował jednak o odsunięciu szkoleniowca od pierwszego zespołu. Daszkiewicza zastąpił dotychczasowy asystent Michał Kołodziejczak i w debiucie sięgnął po komplet punktów. Wygrana przedłuża szanse LUK-u na awans do fazy play-off, choć to zadanie wciąż wydaje się arcytrudne.