Najlepiej w fazie zasadniczej PlusLigi spisywali się siatkarze Aluron CMC Warty Zawiercie, którzy do play-offów awansowali z pierwszego miejsca. Poza "Jurajskimi Rycerzami" w grze o medale mistrzostw Polski pozostaje siedem innych drużyn, które już 27 marca rozpoczną kolejny etap sezonu. Ćwierćfinały grane do dwóch wygranych wyłonią cztery najlepsze ekipy, te znajdą się już o krok od medalu PlusLigi.

Przerwa między fazą zasadniczą a play-offami to okazja na podsumowania tego, czego świadkami byliśmy w ostatnich miesiącach. Interia wybrała już najlepszych siatkarzy pierwszej części rozgrywek, wyróżniając m.in. Kamila Rychlickiego. Reprezentujący Włochy, ale mający polskie korzenie atakujący brylował na swojej pozycji, był też najlepiej punktującym zawodnikiem. W tym zestawieniu wyprzedził Czecha Patrika Indrę oraz jednego z polskich siatkarzy.

PlusLiga. Bartosz Filipiak zachwycił w barwach Ślepska Malow Suwałki

Trzeci we wspomnianym zestawieniu, a także trzeci w klasyfikacji najlepszych atakujących (również za plecami Rychlickiego i Indry) jest Bartosz Filipiak. Atakujący Ślepska Malow Suwałki w 26 meczach zdobył 477 punktów, notując średnią 4,63 pkt na mecz.

I to właśnie Filipiak jest najlepiej punktującym polskim siatkarzem pierwszej części sezonu w PlusLidze. Kolejnym reprezentantem naszego kraju w tym zestawieniu jest siódmy Alaksiej Nasewicz (426 punktów), dziewiąty jest Wilfredo Leon (393, przy czym on występuje na pozycji przyjmującego), na 11. pozycji uplasował się Karol Butryn (366).

Zobacz również: Katarzyna Koprowicz

Czy to oznacza, że Filipiak swoimi umiejętnościami oraz skutecznością bije na głowę innych Polaków i powinien być pewniakiem do gry w kadrze Grbicia? Otóż niekoniecznie, na pewien ważny aspekt związany z grą takich zawodników jak Filipiak w ostatnim programie Polsat SiatCast zwrócili uwagę Marek Magiera i Jakub Bednaruk.

Magiera przywołał teorię, zgodnie z którą atakującym w słabszych zespołach jest łatwiej się wyróżnić. To też niejako potwierdza ranking najlepiej punktujących zawodników PlusLigi. Najwięcej "oczek" na koncie ma Rychlicki (528 punktów), który gra w ósmej drużynie fazy zasadniczej, ZAKSIE Kędzierzyn-Koźle. Drugi w tym zestawieniu Indra (494 punkty) z kolei razem z kolegami ze Steam Hemarpol Politechniki Częstochowa spadł z najwyższej klasy rozgrywkowej.

Z tymi spostrzeżeniami zgodził się Bednaruk.

"Jeżeli masz zespół trochę słabszy i masz jednego lidera, to pod tym liderem grasz. Filipiak błyszczy w zespole słabszym, nie grającym w play-offach, bo dostaje bardzo dużo piłek" - przypomniał. Dodał od razu, że 32-latek jednak wiele piłek po prostu wykorzystuje.

Bartosz Filipiak już grał w siatkarskiej reprezentacji Polski

32-letni atakujący zna smak gry w biało-czerwonych barwach. W reprezentacji Polski zadebiutował w 2019 roku, w czasie, gdy drużynę narodową prowadził Vital Heynen. Belg dał mu wówczas szansę w Lidze Narodów, ale siatkarz nie zagrzał na dłużej miejsca w kadrze. A od momentu, gdy w 2022 roku stery drużyny narodowej objął Nikola Grbić, ani razu nie otrzymał powołania od Serba. Nawet do szerokiego składu.

W obliczu świetnej postawy Filipiaka w PlusLidze coraz więcej mówi się jednak o tym, że być może 32-latek powinien wrócić do reprezentacji i dostać szansę w Lidze Narodów. Sam zainteresowany przed miesiącem był gościem wspomnianego Polsat SiatCast gdzie zapytano go o to, czy marzy o powołaniu od Grbicia.

Marzenie zawsze jest, bo myślę że nie ma nic piękniejszego niż zagranie w barwach narodowych, ale też trzeba patrzeć a to realnie. Byłoby to bardzo duże zdziwienie, bo jestem już dość doświadczonym zawodnikiem, a na tej pozycji mamy wielu świetnych graczy. Marzenia są, ale zdaję sobie sprawę z tego, że szanse są bardzo małe

Podstawowym atakującym reprezentacji w poprzednich sezonach był Bartosz Kurek, który w najważniejszych turniejach rywalizował o miejsce w składzie z Kewinem Sasakiem, Łukaszem Kaczmarkiem czy Bartłomiejem Bołądziem. Coraz więcej mówi się o tym, że Grbić będzie chciał testować młodych, utalentowanych atakujących, w których już teraz upatruje się potencjalnych następców Kurka. Mowa tu m.in. o Alaksieju Nasewiczu, Bartoszu Gomułce czy Dawidzie Dulskim.

Uwzględniając to wszystko, szanse na powołanie dla Filipiaka są rzeczywiście bardzo małe, chociaż Serb już niejednokrotnie udowadniał, że potrafi zaskoczyć. Tak było w ubiegłym roku, gdy dał zadebiutować w kadrze 28-letniemu wówczas Mateuszowi Czunkiewiczowi występującemu na pozycji libero.

Bartosz Filipiak Mateusz Birecki AFP

Bartosz Filipiak w 2019 roku zadebiutował w reprezentacji Polski Hendrik Schmidt AFP

Jakub Bednaruk: Problemem dla PGE Projektu jest to, że Wilfredo Leon ostatnie dwa tygodnie odpoczywał. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport