Jest nadzieją kadry Grbicia i znów błysnął. Jego klub potrzebował pomocy

InPost ChKS Chełm w pierwszym sezonie w PlusLidze spisuje się wręcz nadspodziewanie dobrze. Po zwycięstwie z 30 stycznia, gdy pokonał PGE GiEK Skrę Bełchatów, wydawało się, że utrzymanie w elicie jest niemal pewne.

Tyle że sytuacja się skomplikowała. W ostatniej kolejce inne drużyny z dołu tabeli wygrywały, Chełmianie przegrali z Barkomem Każany Lwów, konkurentem w walce o utrzymanie. Z przewagi nad strefą spadkową, czyli ostatnim miejsce w tabeli, zostały cztery punkty.

Cios gospodarzy, a potem emocje w drugim secie. Zdecydowała gra na przewagi

Kolejnych "oczek" beniaminek musiał więc szukać w Gdańsku. Ale Energa Trefl nie tylko w tym sezonie spisuje się bardzo dobrze, ale też jest wyjątkowo niegościnny - przegrał we własnej hali tylko dwa spotkania.

I w pierwszym secie znów gościom w Ergo Arenie było trudno. Gdańszczanie krok po kroku coraz bardziej dominowali nad rywalami, mieli nawet pięć punktów przewagi. Mimo nie najlepszego przyjęcia o atak dbali Piotr Orczyk i Tobias Brand.

Kiedy w końcówce Chełmianie zaczęli odrabiać straty, problemy ze zdrowiem zmusiły środkowego Rune Fastelanda do opuszczenia boiska. I to Energa Trefl pewnie wygrał 25:21.

Na drugą partię Fasteland wrócił do gry, a InPost ChKS trzymał się blisko rywali. Po bloku Pawła Rusina prowadził nawet 9:9, tyle że Brand wkrótce zaskoczył przyjmującego gości zagrywką i był remis.

W drużynie z Trójmiasta po raz kolejny grali Damian Schulz i Przemysław Stępień, na co dzień rezerwowi atakujący i rozgrywający. O ile jednak Stępień nadal zastępował wracającego do zdrowia Josepha Worsleya, o tyle Alaksiej Nasewicz, podstawowy atakujący, był gotowy do gry. Schulz wywalczył sobie jednak miejsce w składzie udanym występem przeciwko Aluron CMC Warcie Zawiercie.

W trakcie drugiej partii musiał jednak ustąpić Nasewiczowi. Gospodarze z czasem zostali za rywalami, przegrywali 16:19. Co prawda odrobili straty, co więcej, mieli nawet piłkę setową, ale ostatecznie, po grze na przewagi, przegrali 26:28.

PlusLiga. Zmiany w tabeli, beniaminek wciąż nie jest pewny swego

Na trzecią partię Energa Trefl wyszedł z Nasewiczem, a także środkowym Piotrem Nowakowskim. Na boisku znów trwała walka punkt za punkt, ale w końcu to gospodarze odskoczyli, obejmując prowadzenie 16:12 po dwóch punktowych blokach.

To okazał się decydujący fragment seta. Gospodarze dość spokojnie dotarli bowiem na prowadzeniu do końca partii. Nasewicz, który w poprzednim sezonie zadebiutował już w kadrze Nikoli Grbicia, zdobył aż dziewięć punktów - a jego zespół wygrał 25:19.

Gdańszczanie poszli za ciosem w kolejnej partii. Rozpoczęli od kapitalnej serii i prowadzenia 7:1. Dwa punktowe bloki postawił Nowakowski, trener gości Krzysztof Andrzejewski szukał pomocy w rezerwie. Ale Trefl utrzymywał bezpieczną różnicę. Kolejnego zwrotu akcji już nie było, zespół z Trójmiasta rozbił rywali 25:14 i zakończył spotkanie.

Nagroda dla MVP trafiła do Nasewicza. Gdańszczanie przerwali więc serię trzech porażek i na ten moment awansowali na szóste miejsce w tabeli PlusLigi, przybliżając się do gry w rundzie play-off.

Kadr z meczu Energa Trefl Gdańsk - InPost ChKS Chełm Adam Warżawa PAP

Mariusz Sordyl, trener Energa Trefla Gdańsk Adam War¿awa PAP

Atakuje Amirhossein Esfandiar z InPost ChKS Chełm Adam Warżawa PAP

PGE GiEK Skra Bełchatów - InPost ChKS Chełm. Skrót meczu Polsat Sport