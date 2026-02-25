Jest nadzieją kadry Grbicia i znów błysnął. Jego klub potrzebował pomocy

Beniaminek siatkarskiej PlusLigi szuka punktów, by zapewnić sobie utrzymanie w elicie. Energa Trefl Gdańsk rywalizuje o miejsce w pierwszej ósemce i grę w strefie play-off. Mecz Gdańszczan z InPost ChKS Chełm przeciągnął się na cztery sety, zadowolona może być więc tylko jedna drużyna. Kluczowe dla losów spotkania okazało się wejście młodego reprezentanta Polski.

Grupa siatkarzy drużyny Trefl Gdańsk świętuje wspólnie zdobycie punktu na boisku podczas meczu, wyrażając entuzjazm i radość. Widoczne żółte stroje z logotypami sponsorów oraz nazwa miasta Gdańsk.
Siatkarze Energa Trefla GdańskAdam WarżawaPAP

InPost ChKS Chełm w pierwszym sezonie w PlusLidze spisuje się wręcz nadspodziewanie dobrze. Po zwycięstwie z 30 stycznia, gdy pokonał PGE GiEK Skrę Bełchatów, wydawało się, że utrzymanie w elicie jest niemal pewne.

Tyle że sytuacja się skomplikowała. W ostatniej kolejce inne drużyny z dołu tabeli wygrywały, Chełmianie przegrali z Barkomem Każany Lwów, konkurentem w walce o utrzymanie. Z przewagi nad strefą spadkową, czyli ostatnim miejsce w tabeli, zostały cztery punkty.

Cios gospodarzy, a potem emocje w drugim secie. Zdecydowała gra na przewagi

Kolejnych "oczek" beniaminek musiał więc szukać w Gdańsku. Ale Energa Trefl nie tylko w tym sezonie spisuje się bardzo dobrze, ale też jest wyjątkowo niegościnny - przegrał we własnej hali tylko dwa spotkania.

    I w pierwszym secie znów gościom w Ergo Arenie było trudno. Gdańszczanie krok po kroku coraz bardziej dominowali nad rywalami, mieli nawet pięć punktów przewagi. Mimo nie najlepszego przyjęcia o atak dbali Piotr Orczyk i Tobias Brand.

    Kiedy w końcówce Chełmianie zaczęli odrabiać straty, problemy ze zdrowiem zmusiły środkowego Rune Fastelanda do opuszczenia boiska. I to Energa Trefl pewnie wygrał 25:21.

    Na drugą partię Fasteland wrócił do gry, a InPost ChKS trzymał się blisko rywali. Po bloku Pawła Rusina prowadził nawet 9:9, tyle że Brand wkrótce zaskoczył przyjmującego gości zagrywką i był remis.

    W drużynie z Trójmiasta po raz kolejny grali Damian Schulz i Przemysław Stępień, na co dzień rezerwowi atakujący i rozgrywający. O ile jednak Stępień nadal zastępował wracającego do zdrowia Josepha Worsleya, o tyle Alaksiej Nasewicz, podstawowy atakujący, był gotowy do gry. Schulz wywalczył sobie jednak miejsce w składzie udanym występem przeciwko Aluron CMC Warcie Zawiercie.

    W trakcie drugiej partii musiał jednak ustąpić Nasewiczowi. Gospodarze z czasem zostali za rywalami, przegrywali 16:19. Co prawda odrobili straty, co więcej, mieli nawet piłkę setową, ale ostatecznie, po grze na przewagi, przegrali 26:28.

      PlusLiga. Zmiany w tabeli, beniaminek wciąż nie jest pewny swego

      Na trzecią partię Energa Trefl wyszedł z Nasewiczem, a także środkowym Piotrem Nowakowskim. Na boisku znów trwała walka punkt za punkt, ale w końcu to gospodarze odskoczyli, obejmując prowadzenie 16:12 po dwóch punktowych blokach.

      To okazał się decydujący fragment seta. Gospodarze dość spokojnie dotarli bowiem na prowadzeniu do końca partii. Nasewicz, który w poprzednim sezonie zadebiutował już w kadrze Nikoli Grbicia, zdobył aż dziewięć punktów - a jego zespół wygrał 25:19.

      Gdańszczanie poszli za ciosem w kolejnej partii. Rozpoczęli od kapitalnej serii i prowadzenia 7:1. Dwa punktowe bloki postawił Nowakowski, trener gości Krzysztof Andrzejewski szukał pomocy w rezerwie. Ale Trefl utrzymywał bezpieczną różnicę. Kolejnego zwrotu akcji już nie było, zespół z Trójmiasta rozbił rywali 25:14 i zakończył spotkanie.

      Nagroda dla MVP trafiła do Nasewicza. Gdańszczanie przerwali więc serię trzech porażek i na ten moment awansowali na szóste miejsce w tabeli PlusLigi, przybliżając się do gry w rundzie play-off.

      Lider PlusLigi miał problem. Musiał odrabiać potężne straty

      Dwóch siatkarzy w trakcie meczu Plus Ligi rywalizuje przy siatce, jeden z nich atakuje piłkę, drugi próbuje ją zablokować.
      Kadr z meczu Energa Trefl Gdańsk - InPost ChKS ChełmAdam WarżawaPAP
      Trener drużyny siatkarskiej przekazujący wskazówki zawodnikowi w żółtej koszulce z numerem 17, trzymając kartkę z notatkami podczas meczu.
      Mariusz Sordyl, trener Energa Trefla GdańskAdam War¿awaPAP
      Zawodnik w zielonym stroju wykonuje atak nad siatką podczas meczu siatkówki, natomiast zawodnik w żółtym stroju próbuje zablokować piłkę, obaj skupieni na akcji tuż przy siatce.
      Atakuje Amirhossein Esfandiar z InPost ChKS ChełmAdam WarżawaPAP
      PGE GiEK Skra Bełchatów - InPost ChKS Chełm. Skrót meczuPolsat Sport

