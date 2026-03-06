!criticalCSS &&

Jego rodzice są Polakami, po latach w końcu wybrał nasz kraj. Przykry początek, teraz zwrot

Katarzyna Koprowicz

Oprac.: Katarzyna Koprowicz

Rodzice Arthura Szwarca przed laty wyemigrowali do Kanady, to właśnie w tym kraju na świat przyszedł niespełna 31-letni dzisiaj siatkarz. Występujący na pozycji atakującego zawodnik po latach spędzonych w innych ligach postanowił w końcu wybrać kraj swoich rodziców na dalsze miejsce rozwoju kariery, w sezonie 2025/2026 oglądamy go w barwach Indykpolu AZS-u Olsztyn. Początek reprezentanta Kanady w kraju nad Wisłą nie był jednak łatwy.

Siatkarz Arthur Szwarc w barwach reprezentacji Kanady
Arthur Szwarc (z numerem 14) w reprezentacji KanadyPAWEL PIOTROWSKI/400mm.plNewspix.pl

Arthur Szwarc przyszedł na świat w Kanadzie, ale jest mocno związany z Polską - to właśnie z kraju nad Wisłą pochodzą jego rodzice, sam siatkarz w 2017 rok w rozmowie z nicesport.pl opowiadał, że ze swoimi bliskimi komunikuje się w języku polskim.

"Z rodzicami muszę rozmawiać po polsku. Tato nie bardzo rozumie po angielsku, więc z nim zawsze rozmawiam po polsku, z mamą czasami po angielsku" - mówił. I zdradził, że jego ojciec wrócił do ojczyzny.

Mój tata mieszka niedaleko Kielc. Jakąś godzinę drogi od tego miasta. Moja mama pochodzi z Warmii, właściwie cała moja rodzina, kuzyni i tak dalej, wszyscy są w Polsce
wyznał.

Urodzony w Kanadzie zawodnik, który zresztą ma na swoim koncie występy w reprezentacji tego kraju (zagrał m.in. na igrzyskach olimpijskich w Paryżu), w przeszłości przyjeżdżał do Polski na wakacje. Nigdy jednak nie grał w tym kraju, zbierał doświadczenie w lidze kanadyjskiej, francuskiej i włoskiej, ale nie oglądaliśmy go w PlusLidze. Do czasu, bowiem w 2025 roku zawodnik, który 30 marca skończy 31 lat, podpisał kontrakt z Indykpolem AZS-em Olsztyn.

Zobacz również:

Magdalena Stysiak
Siatkówka

Zaskakujące doniesienia ws. Magdaleny Stysiak. Ogromna zmiana w życiu siatkarki

Katarzyna Koprowicz
Katarzyna Koprowicz

    PlusLiga. Arthur Szwarc zaliczył trudny początek w Polsce. A ostatnio błyszczy

    Szwarc w Olsztynie miał rywalizować o miejsce w ataku z Janem Hadravą i na początku sezonu tę rywalizację przegrał. Błysnął tylko w starciu z PGE GieK Skrą Bełchatów w drugiej kolejce, ale w 13 pierwszych meczach wywalczył w sumie zaledwie 38 punktów. I mógł jedynie bezradnie przyglądać się jak Czech śrubuje swoje statystyki.

    Hadrava stał się pierwszym wyborem Daniela Plińskiego i seryjnie zdobywał punkty, do momentu meczu z ZAKSĄ Kędzierzyn-Koźle, czyli wówczas, gdy na koncie Szwarca widniało zaledwie 38 punktów, Czech miał już ich 281.

    W starciu ze wspomnianą ZAKSĄ doszło do przełomu, Szwarc mecz rozgrywany 20 lutego zaczął jako rezerwowy, ale w trakcie spotkania zmienił Hadravę i zdobył aż 16 punktów. W kolejnych trzech spotkaniach znowu punktował, wywalczył kolejno 11, 8 i 18 "oczek", a więc w ostatnich czterech rundach zdobył ich więcej, niż w trakcie 13 pierwszych meczów barwach Indykpolu.

    Odszedł z reprezentacji Polski, czas na inną kadrę. Jest oficjalny komunikat

    Po przykrym początku przygody z PlusLigą mający polskie korzenie atakujący stał się ważnym ogniwem drużyny Daniela Plińskiego, w ostatnim starciu ze Skrą Bełchatów wyszedł nawet w wyjściowej szóstce.

    Indykpol jest jednym z objawień trwającego sezonu, po 23 kolejkach siatkarze z Olsztyna zajmują czwarte miejsce w tabeli PlusLigi i niewykluczone, że będą liczyli się także w walce o medale w play-offach. Szwarc i Hadrava dołożyli "cegiełkę" do tak dobrej pozycji zespołu, ale jej najskuteczniejszym siatkarzem i tak jest przyjmujący Moritz Karlitzek, który ma na swoim koncie już 384 punkty.

    Mimo to kibiców z Olsztyna może cieszyć fakt, że obaj atakujący prawdopodobnie zostaną w zespole, o czym ostatnio informował siatkarski ekspert Jakub Balcerzak.

    "Według moich informacji, Czech Jan Hadrava oraz Kanadyjczyk Arthur Szwarc w sezonie ligowym 2026/2027, nadal mają tworzyć duet atakujących w drużynie Indykpol AZS-u Olsztyn!" - poinformował w serwisie X.

    Zobacz również:

    Martyna Łukasik (z prawej) w barwach reprezentacji Polski. Obok Klaudia Groffik
    Reprezentacja siatkarek

    Siatkarka z kadry Lavariniego rozstała się z klubem. Teraz ujawnia kulisy

    Damian Gołąb
    Damian Gołąb
    Sportowiec w czerwonym stroju z numerem 14 wykonuje dynamiczny ruch, najprawdopodobniej serwuje piłkę podczas meczu siatkówki, w tle widoczne rozmazane sylwetki publiczności oraz ławki w barwach czerwono-białych.
    Arthur Szwarc w reprezentacji KanadyOrhan CicekAFP
    Trener rozmawia z zawodnikiem ubranym w czerwony strój, trzymającym ręcznik na ramieniu. W tle widać innych członków drużyny oraz halę sportową podczas meczu siatkówki.
    Arthur Szwarc w reprezentacji KanadyNatalia KolesnikovaAFP
    Siatkarz w zielonym stroju wykonuje atak na piłkę, próbując przebić ją przez blok dwóch zawodników drużyny przeciwnej w żółto-zielonych strojach. W tle siatka, fragment boiska i ławka dla zawodników.
    Atakuje Jan Hadrava z Indykpolu AZS OlsztynJarek PraszkiewiczPAP
    Artur Szalpuk - najlepsze akcje MVP meczu Asseco Resovia - Knack RoeselarePolsat Sport

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja