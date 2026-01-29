Jego rodzice są Polakami, gra dla Włochów. W końcu wybrał Polskę, ależ efekt

Kamil Rychlicki urodził się w Luksemburgu, ale ma silny związek z Polską - jego rodzice pochodzą z kraju nad Wisłą, siatkarz zresztą świetnie mówi po polsku. Mimo to nigdy nie zagrał w biało-czerwonych barwach, w ubiegłym roku w rozmowie z plusliga.pl przyznał zresztą, że nawet nie doszło do rozmowy z PZPS-em w tej sprawie.

"Ja zawsze miałem i mam polskie obywatelstwo, polski paszport, tylko niestety nigdy, obstawiam że z różnych względów, nie doszło do takich rozmów, żebym mógł grać dla Polski" - tłumaczył wówczas.

Reprezentacyjna kariera występującego na pozycji atakującego zawodnika rozpoczęła się w kraju jego urodzenia - najpierw bronił barw Luksemburga, a po uzyskaniu obywatelstwa włoskiego rozpoczęto starania o to, by zagrał w kadrze Italii. Debiutu doczekał się w 2025 roku, razem z kolegami z drużyny sięgnął po mistrzostwo świata. Po czempionacie przyjechał do Polski, bo po sześciu latach spędzonych we włoskich klubach zdecydował się na zmianę i podpisał kontrakt z ZAKSĄ Kędzierzyn-Koźle.

PlusLiga. Kamil Rychlicki zachwyca w barwach ZAKSY

Sprowadzenie 29-latka okazało się strzałem w dziesiątkę, ponieważ ten szybko stał się liderem drużyny, naturalnie wchodzącym "w buty" Bartosza Kurka, który po poprzednim sezonie opuścił szeregi ZAKSY. Już w debiutanckim meczu Rychlicki zachwycił, zdobył aż 27 punktów w starciu z aktualnym mistrzem Polski, Bogdanką LUK Lublin.

Reprezentant Włoch nie schodził z wysokiego poziomu także w kolejnych spotkaniach, zawsze dorzucał co najmniej 13 "oczek" do dorobku drużyny. Kilkukrotnie przekraczał granicę 20 punktów, a kibiców siatkówki rzucił na kolana w meczu z JSW Jastrzębskim Węglem rozegranym 17 stycznia. W pięciosetowym spotkaniu wywalczył aż 34 punkty, został MVP spotkania. Statuetkę dla najlepszego siatkarza meczu zgarnął także tydzień później, walnie przyczyniając się do zwycięstwa nad Asseco Resovią Rzeszów.

Mistrz świata stał się nie tylko motorem napędowym ZAKSY, ale też jedną z największych gwiazd PlusLigi. Po 17 kolejkach jest najlepiej punktującym zawodnikiem rozgrywek, drugiego w tym zestawieniu Patrika Indrę wyprzedza o 24 punkty. Jest też najlepszym atakującym i wiele wskazuje na to, że jeśli utrzyma formę, a jego ZAKSA zagra w play-offach, będzie królował w statystykach także po zakończeniu sezonu.

Co znamienne, Rychlicki nie jest pierwszym siatkarzem, który notuje świetny debiut w PlusLidze. W sezonie 2021/2022 po raz pierwszy na polskich parkietach oglądaliśmy Toreya DeFalco - amerykański przyjmujący występujący wówczas w barwach Indykpolu AZS-u Olsztyn był najlepiej punktującym zawodnikiem rozgrywek (536 punktów, średnia 4,87 pkt na set). Dwa lata później debiutancki sezon mianem siatkarza z największą liczbą punktów zwieńczył Alan Souza - Brazylijczyk, który również związał się z klubem z Olsztyna, zdobył aż 623 punkty, odnotował średnią 4,79 pkt na set.

W poprzedniej kampanii wyróżnił się Patrik Indra - czeski atakujący był pewnym punktem Norwida Częstochowa, zapisał na swoim koncie 662 "oczka", co dawało mu imponującą średnią 5,21 pkt na set. Tuż za jego plecami w klasyfikacji najlepiej punktujących siatkarzy uplasował się Wilfredo Leon. Przyjmujący, który w debiutanckim sezonie poprowadził Bogdankę LUK Lublin do mistrzostwa Polski, wywalczył 610 punktów (4,62 pkt na set).

Jak w tym gronie debiutantów wypada Rychlicki? Reprezentant Włoch zgromadził do tej pory 343 "oczka", to daje mu średnią 4,51 pkt na set. Już teraz widać, że wspomnianą średnią zbliża się do wyczynu Leona z poprzedniej kampanii, niewykluczone zresztą, że wyśrubuje jeszcze lepszy wynik, a następnie zbliży się do rezultatu Souzy i DeFalco.

Mistrz świata kolejną szansę na śrubowanie indywidualnych statystyk otrzyma w piątek 30 stycznia, wtedy to jego ZAKSA zmierzy się w PlusLidze z Barkomem Każany Lwów.

Kamil Rychlicki VolleyballWorld materiały prasowe

Kamil Rychlicki w barwach reprezentacji Włoch volleyballworld.com materiały prasowe

Kamil Rychlicki w barwach ZAKSY Kędzierzyn-Koźle FOT. MIROSLAW SZOZDA / 400MM.PL Newspix.pl

Indykpol AZS Olsztyn - MKS Ślepsk Malow Suwałki. Skrót meczu Polsat Sport