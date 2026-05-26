Rodzice Kamila Rychlickiego urodzili się w Polsce, oboje zresztą grali w siatkówkę w naszym kraju i to z sukcesami. Później wyemigrowali do Luksemburga, tam przyszedł na świat Kamil. Zawodnik występujący na pozycji atakującego początkowo grał dla reprezentacji kraju swojego urodzenia, ale po pewnym czasie postanowił zakończyć ten etap w swojej karierze. A gdy otrzymał włoskie obywatelstwo, drzwi kadry Italii stanęły przed nim otworem.

29-latek w reprezentacji Włoch zadebiutował w 2025 roku, pierwszy sezon w nowych barwach narodowych zwieńczył wywalczeniem z kolegami mistrzostwa świata. Po zakończeniu czempionatu przeprowadził się z kolei do Polski, po sześciu latach spędzonych we włoskich klubach postanowił bowiem podpisać pierwszy w życiu kontrakt z zespołem PlusLigi. Postawił na ZAKSĘ Kędzierzyn-Koźle.

Atakujący przebojem wdarł się do drużyny i chociaż ta skończyła sezon na dopiero ósmym miejscu, to sam zawodnik miał powody do zadowolenia. Był najlepiej punktującym siatkarzem rozgrywek, zakończył też kampanię 2025/2026 na pierwszym miejscu w gronie atakujących. Dobra gra sprawiła, że Rychlickiemu szybko zaczęto wieszczyć zmianę barw klubowych i związanie się z mocniejszą drużyną.

ZAKSA Kędzierzyn-Koźle potwierdza. Kamil Rychlicki odchodzi z klubu

Te doniesienia potwierdził komunikat klubu z Kędzierzyna-Koźla, później odejście Rychlickiego oraz sześciu innych siatkarzy zakomunikowano także na oficjalnych profilach PlusLigi.

"Po sezonie w barwach ZAKSY z naszym zespołem rozstaje się też Kamil Rychlicki. Atakujący reprezentacji Włoch zasilił szeregi ZAKSY przed sezonem 2025/2026, zmieniając włoską Serie A na PlusLigę. Kamil Rychlicki szybko odnalazł się w nowym środowisku, prezentując wysoką skuteczność w ataku, doświadczenie z międzynarodowych rozgrywek oraz profesjonalizm widoczny na każdym treningu. Mimo że to był jego pierwszy sezon w barwach ZAKSY, trwale zapisał się w historii klubu" - przekazał utytułowany klub.

Ważne zmiany w ZAKSIE Kędzierzyn-Koźle po sezonie 2025/2026. Z klubem rozstaje się 7 zawodników: Kamil Rychlicki, Jakub Szymański, Igor Grobelny, Karol Urbanowicz, Mateusz Czunkiewicz, Konrad Stajer i Wojciech Kraj

Na ogłoszenie kolejnego pracodawcy Rychlickiego przyjdzie jeszcze chwilę poczekać, nieoficjalnie mówi się jednak, że reprezentant Włoch zwiąże się z Aluron CMC Wartą Zawiercie, czyli aktualnym mistrzem Polski i finalistą ostatniej edycji Ligi Narodów.

Kamil Rychlicki (w środku) i Szymon Jakubiszak z ZAKS-y Kędzierzyn-Koźle





