Jego imię oznacza zwycięstwo. Fin wie, gdzie mieszka św. Mikołaj

Drużyna siatkarzy Trefla Gdańsk od lat funkcjonuje według ustalonego schematu - "Gdańskie Lwy" kusząc nadmorską lokalizacją i rodzinną atmosferą ściągają kolejnych zawodników, którzy po udanych występach w Trójmieście, przechodzą do bardziej możnych rywali. Weźmy choćby poprzedni sezon, gdy ligowa konkurencja nie dowierzała, gdy Trefl zakontraktował australijskiego libero, Luke’a Perry’ego . Wydawało się, że nie warto poświęcać miejsca dla obcokrajowca właśnie na tę pozycję. Tymczasem okazało się to strzałem w dziesiątkę, a "Kangur“ był najlepszym przyjmującym PlusLigi , która jest z kolei najlepszą ligą siatkarską świata.

Stało się to co nieuniknione - Perry wpadł w oko bogatszym rywalom Trefla i w rozgrywkach sezonu 2023/24 gra już dla Aluronu CMC Warty Zawiercie. Gdańscy włodarze, z prezesem Dariuszem Gadomskim na czele postanowili pójść sprawdzoną ścieżką i jako zastępcę Australijczyka sprowadzili również obcokrajowca, którym jest Fin Voitto Köykkä. Również my poszliśmy utartą drogą i rok temu w świątecznym wywiadzie zapytaliśmy o Boże Narodzenie libero australijskiego, teraz przyszła kolej na Fina, zwłaszcza że z jego kraju pochodzi Święty Mikołaj.