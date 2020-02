Siatkarze Jastrzębskiego Węgla odnieśli drugie zwycięstwo nad Zenitem Kazań w fazie grupowej Ligi Mistrzów. Tym razem jastrzębianie pokonali utytułowanego rywala we własnej hali 3:1 i zapewnili sobie awans do ćwierćfinału z pierwszego miejsca w grupie C.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. 57-letni trener siatkarski wyszedł na parkiet pomóc swojej drużynie! Wideo INTERIA.TV Ekstraklasa Mężczyzn Liga Mistrzów. Jastrzębski Węgiel - Zenit Kazań 3:1 w piątej kolejce

MVP meczu został wybrany przyjmujący Tomasz Fornal, który w rozmowie z Krzysztofem Klepczyńskim z Polskiego Radia ocenił występ swojej drużyny.

- Wydaje mi się, że to był dla nas jeden z najważniejszych meczów w tym roku. Cieszymy się, że zaprezentowaliśmy spokojną i doświadczoną grę, bo końcówki drugiego i czwartego seta były naprawdę na styk. Utrzymaliśmy wysoki poziom i pokazaliśmy, że nie boimy się takiej drużyny, jak Zenit Kazań - powiedział zawodnik.

Fornal przyznaje, że zespół ma w ostatnim czasie znakomitą passę.

- Od dwóch, trzech miesięcy, od momentu zmiany trenera prezentujemy naprawdę wysoki poziom. Na piętnaście ostatnich spotkań przegraliśmy tylko dwa - w Pucharze Polski z bardzo dobrze grającym Treflem i ostatnio w Warszawie. Ale takie mecze też się zdarzają, nie jesteśmy w końcu robotami - przyznał.

Na zakończenie fazy grupowej Jastrzębski Węgiel zagra 19 lutego z belgijskim Greenyard Maaseik.

We wtorek awans do ćwierćfinału wywalczyła także ZAKSA Kędzierzyn-Koźle.