Jednym z takich siatkarzy jest Maximiliano Chirivino. To 34-letni rozgrywający, który właśnie spędza czwarty sezon we Francji. Jest zawodnikiem Spacer’s Touluse Volley, z którym zajmuje obecnie szóste miejsce w tabeli ligi francuskiej. Przed przyjazdem do Francji występował wyłącznie w klubach argentyńskich, między innymi River Plate oraz Club Ciudad de Buenos Aires. Chirivino był też powoływany do reprezentacji Argentyny. Teraz ma szansę trafić do jednej z najlepszych lig świata.

