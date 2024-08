Jasny sygnał ws. Wilfredo Leona, trener potwierdza. Kibice siatkarza muszą poczekać

Wilfredo Leon po kilku latach spędzonych we Włoszech związał się z Bogdanka LUK Lublin i już niebawem będziemy oglądali go na parkietach PlusLigi. Z wypowiedzi trenera Bogdanki Massimo Bottiego wynika jednak, że reprezentant Polski będzie stopniowo wprowadzany do gry. Kibice siatkarza czekający na jego debiut prawdopodobnie muszą uzbroić się w cierpliwość, a on sam dopiero w poniedziałek 26 sierpnia dołączy do kolegów trenujących przed sezonem.