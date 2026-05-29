Japońska gwiazda wybrała Polskę. Oficjalny komunikat tuż przed Ligą Narodów

Bogdanka LUK Lublin ma za sobą kolejny znakomity sezon. Co prawda klub nie obronił mistrzostwa Polski, ale zdobył krajowy puchar i superpuchar, dotarł do ćwierćfinału Ligi Mistrzów. A w PlusLidze zagrał w finale, w którym dopiero po pięciu spotkaniach przegrał walkę o złoto z Aluron CMC Wartą Zawiercie.

Teraz lubelski klub ogłasza pierwszy transfer na nowy sezon. I to od razu od wielkiego nazwiska. Kontrakt w Lublinie podpisał Ran Takahashi, przyjmujący reprezentacji Japonii.

Niezwykły duet u wicemistrzów Polski. Japończyk dołączy do Wilfredo Leona

- Ran z pewnością uczyni naszą drużynę bardziej wszechstronną. Jego potencjał wydaje się nieograniczony. Pewnym jest natomiast, że z nim na parkiecie łatwiej będzie czerpać z możliwości innych siatkarzy, dzięki fenomenalnej grze Rana w defensywie. Wierzymy, że uzupełnienie składu siatkarzem takiego formatu pozwala wyznaczać jak najambitniejsze cele - podkreśla Krzysztof Skubiszewski, cytowany na oficjalnej stronie Bogdanki LUK.

Kibice lubelskiej drużyny będą więc mieć szansę, by w przyszłym sezonie na przyjęciu oglądać niezwykły duet Wilfredo Leon - Ran Takahashi. Zresztą to właśnie obecność Leona, który przedłużył kontrakt w Lublinie, miała być dodatkowym magnesem dla japońskiego siatkarza.

Takahashi dwa ostatnie sezony spędził w Suntory Sunbirds, z którym ostatni sezon zakończył na drugim miejscu w japońskiej SV League. Wyjazd do Polski nie będzie jednak jego pierwszą zagraniczną przygodą - wcześniej występował w drużynach z Padwy i Monzy.

Ten transfer ma otworzyć polski klub na Japonię. Tam Ran Takahashi jest celebrytą

Takahashi to ważna postać reprezentacji Japonii, z którą przygotowuje się do kolejnego sezonu w Lidze Narodów oraz mistrzostw Azji i igrzysk azjatyckich - choć u progu rywalizacji kadrą wstrząsnął skandal związany z aresztowaniem Shunichiro Sato. W ostatnich sezonach Japończycy dołączyli jednak do światowej czołówki, Takahashi zdobył z kadrą dwa medale Ligi Narodów.

Ale też transfer przyjmującego wykracza poza sam aspekt sportowy.

- Biorąc pod uwagę popularność Rana, rozwijamy też międzynarodową markę klubu. Jesteśmy przekonani, że na naszych poczynaniach zogniskuje się uwaga wielu kibiców z Japonii - ma nadzieję Skubiszewski.

Takahashi ma bowiem w swoim skraju status celebryty. Na Instagramie obserwuje go aktualnie 2,4 miliona ludzi - prawie pięć razy więcej niż Leona. Sam klub z Lublina ma 32 tys. obserwujących.

W Lublinie Japończyk będzie grać z Leonem, ale również m.in. Marcinem Komendą, Kewinem Sasakiem czy Aleksem Grozdanowem. Łącznie w zespole ma pozostać 10 zawodników z ostatniego sezonu, a także trener Stephane Antiga.

