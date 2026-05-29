Japońska gwiazda wybrała Polskę. Oficjalny komunikat tuż przed Ligą Narodów

Damian Gołąb

Oprac.: Damian Gołąb

Wielki transfer do siatkarskiej PlusLigi stał się faktem. Bogdanka LUK Lublin oficjalnie potwierdziła, że w przyszłym sezonie w drużynie wicemistrzów Polski zagra Ran Takahashi. 24-letni przyjmujący to nie tylko znakomity siatkarz - w Japonii jest wręcz celebrytą. - Jego potencjał wydaje się nieograniczony - cieszy się prezes lubelskiego klubu Krzysztof Skubiszewski. Takahashi ma stworzyć duet z Wilfredo Leonem.

Ran Takahashi w czerwonym stroju z numerem 12 z uniesioną pięścią; w rogu ujęcie mężczyzny w czapce z daszkiem.
Ran Takahashi ma stworzyć duet na przyjęciu z Wilfredo LeonemVolleyballWorldmateriały prasowe

Bogdanka LUK Lublin ma za sobą kolejny znakomity sezon. Co prawda klub nie obronił mistrzostwa Polski, ale zdobył krajowy puchar i superpuchar, dotarł do ćwierćfinału Ligi Mistrzów. A w PlusLidze zagrał w finale, w którym dopiero po pięciu spotkaniach przegrał walkę o złoto z Aluron CMC Wartą Zawiercie.

Teraz lubelski klub ogłasza pierwszy transfer na nowy sezon. I to od razu od wielkiego nazwiska. Kontrakt w Lublinie podpisał Ran Takahashi, przyjmujący reprezentacji Japonii.

Zobacz również:

Bartosz Gomułka chce mocniej zaznaczyć się w kadrze Nikoli Grbicia
Reprezentacja siatkarzy

To on może skorzystać na braku Kurka. Szalony sezon polskiego talentu

Damian Gołąb
Damian Gołąb

Niezwykły duet u wicemistrzów Polski. Japończyk dołączy do Wilfredo Leona

- Ran z pewnością uczyni naszą drużynę bardziej wszechstronną. Jego potencjał wydaje się nieograniczony. Pewnym jest natomiast, że z nim na parkiecie łatwiej będzie czerpać z możliwości innych siatkarzy, dzięki fenomenalnej grze Rana w defensywie. Wierzymy, że uzupełnienie składu siatkarzem takiego formatu pozwala wyznaczać jak najambitniejsze cele - podkreśla Krzysztof Skubiszewski, cytowany na oficjalnej stronie Bogdanki LUK.

Kibice lubelskiej drużyny będą więc mieć szansę, by w przyszłym sezonie na przyjęciu oglądać niezwykły duet Wilfredo Leon - Ran Takahashi. Zresztą to właśnie obecność Leona, który przedłużył kontrakt w Lublinie, miała być dodatkowym magnesem dla japońskiego siatkarza.

Takahashi dwa ostatnie sezony spędził w Suntory Sunbirds, z którym ostatni sezon zakończył na drugim miejscu w japońskiej SV League. Wyjazd do Polski nie będzie jednak jego pierwszą zagraniczną przygodą - wcześniej występował w drużynach z Padwy i Monzy.

Zobacz również:

Siatkarze reprezentacji Bułgarii przed rokiem zadziwili siatkarski świat. Z lewej Asparuh Asparuhow
Siatkówka

Wicemistrz świata jasno o Polsce i Polakach. "Kocham to"

Damian Gołąb
Damian Gołąb

Ten transfer ma otworzyć polski klub na Japonię. Tam Ran Takahashi jest celebrytą

Takahashi to ważna postać reprezentacji Japonii, z którą przygotowuje się do kolejnego sezonu w Lidze Narodów oraz mistrzostw Azji i igrzysk azjatyckich - choć u progu rywalizacji kadrą wstrząsnął skandal związany z aresztowaniem Shunichiro Sato. W ostatnich sezonach Japończycy dołączyli jednak do światowej czołówki, Takahashi zdobył z kadrą dwa medale Ligi Narodów.

Ale też transfer przyjmującego wykracza poza sam aspekt sportowy.

- Biorąc pod uwagę popularność Rana, rozwijamy też międzynarodową markę klubu. Jesteśmy przekonani, że na naszych poczynaniach zogniskuje się uwaga wielu kibiców z Japonii - ma nadzieję Skubiszewski.

Takahashi ma bowiem w swoim skraju status celebryty. Na Instagramie obserwuje go aktualnie 2,4 miliona ludzi - prawie pięć razy więcej niż Leona. Sam klub z Lublina ma 32 tys. obserwujących.

W Lublinie Japończyk będzie grać z Leonem, ale również m.in. Marcinem Komendą, Kewinem Sasakiem czy Aleksem Grozdanowem. Łącznie w zespole ma pozostać 10 zawodników z ostatniego sezonu, a także trener Stephane Antiga.

Zobacz również:

Siatkarze reprezentacji Włoch to aktualni mistrzowie świata
Siatkówka

Demolka w pierwszym meczu włoskich siatkarzy. To był pokaz mocy

Katarzyna Koprowicz
Katarzyna Koprowicz
Ran Takahashi ma dołączyć do klubu z Lublina
Ran Takahashi dołączy do klubu z LublinaKUNIHIKO MIURAAFP
Dwóch siatkarzy w czerwonych koszulkach z numerami 12 i 32 świętuje punkt podczas meczu, radośnie obejmując się na boisku.
Ran Takahashi (z lewej) i Shunichiro SatoVolleyballWorldmateriały prasowe
Ran Takahashi
Ran Takahashivolleyballworld.commateriały prasowe


Wilfredo Leon: Mama i tata dawno nie byli na moim meczu i cieszę się, że trafili na jeden z najważniejszych. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja