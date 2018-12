Jakub Kochanowski: Mieliśmy podwójną motywację

PGE Skra Bełchatów pokonała Chemika Bydgoszcz 3:0 w pierwszym meczu drugiej rundy fazy zasadniczej. - To było bardzo ważne zwycięstwo - mówi Jakub Kochanowski, środkowy mistrzów Polski.

Zdjęcie PGE Skra Bełchatów /Radosław Jóźwiak /Newspix



Kochanowski zagrał znakomite spotkanie i słusznie odebrał po meczu statuetkę dla najbardziej wartościowego gracza. - Na pewno mieliśmy dodatkową motywację z racji tego, że w pierwszej rundzie przegraliśmy z Bydgoszczą - mówi 21-letni zawodnik. - Inna sprawa to fakt, że był to mecz o sześć punktów, bo może to niespodzianka, ale Chemik był naszym sąsiadem w tabeli i dlatego odnieśliśmy bardzo ważne zwycięstwo.



Warto dodać, że PGE Skra musiała sobie radzić bez kapitana Mariusza Wlazłego oraz libero Roberta Milczarka. - Renee Teppan, który zastąpił Mariusza, udowodnił już w meczu z Warszawą, że jest bardzo wartościowym graczem w naszej drużynie. Jak się okazało, jest też talizmanem szczęścia - uśmiecha się mistrz świata.



Kochanowski znacznie przyczynił się do zwycięstwa PGE Skry szczególnie w trzecim secie, w którym miał znakomitą serię zagrywek, a nawet... zaatakował z drugiej linii. - Czasami trafi się taki dobry dzień. Ja go miałem w piątek i cieszę się, że ktokolwiek go miał, bo bardzo tego potrzebowaliśmy - mówi Kochanowski. - Mam nadzieję, że ten mecz rozpocznie naszą zwycięską passę.



Kolejne spotkanie PGE Skra zagra z MKS Będzin.



Za: Skra.pl