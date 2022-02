Indykpol AZS Olsztyn znów wygrał. Coraz ciekawiej w tabeli PlusLigi

Damian Gołąb Ekstraklasa Mężczyzn

Indykpol AZS Olsztyn pozostaje na zwycięskiej ścieżce. Zespół z północnej Polski nie zaprezentował się co prawda imponująco, ale to wystarczyło do wygranej w Iławie 3:0 z Cerrad Enea Czarnymi Radom. Dzięki wygranej Indykpol zbliża się do czołowej czwórki tabeli siatkarskiej PlusLigi.

Zdjęcie PlusLiga. Indykpol AZS Olsztyn kroczy ostatnio od zwycięstwa do zwycięstwa, a Karol Butryn pozostaje ważnym ogniwem drużyny / Mariusz Palczynski / MPAimages.com / NEWSPIX.PL / Newspix