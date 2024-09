Huber i Kaczmarek poruszeni, siatkarze nawet tego nie ukrywali. "Ryzykują swoim życiem"

Jastrzębski Węgiel przygotowuje się już do sezonu PlusLigi, a siatkarze nie tylko ciężko trenują oraz rozgrywają mecze towarzyskie, ale również integrują się poza halą. Zawodnicy już po raz kolejny zostali zaproszeni do kopalni, gdzie mogli na własne oczy przekonać się, jak ciężka jest praca górników. Trud osób pracujących pod ziemią docenili Łukasz Kaczmarek i Norbert Huber, którzy byli pod wrażeniem tego, co zobaczyli.