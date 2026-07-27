Hit w polskiej lidze stał się faktem. Oto nowy klub wicemistrza olimpijskiego

Przenosiny Łukasza Kaczmarka do województwa podkarpackiego są jednym z najważniejszych momentów ostatnich tygodni w klubowej siatkówce w wydaniu krajowym. Dzięki zakontraktowaniu wicemistrza olimpijskiego, Asseco Resovia ma teraz dwie znaczące postacie na pozycji atakującego, ponieważ w drużynie jest już równie znany Karol Butryn.

"Łukasz Kaczmarek to zawodnik o ogromnym doświadczeniu, znakomitych umiejętnościach i imponującym dorobku zarówno na poziomie klubowym, jak i reprezentacyjnym. Wierzę, że będzie jednym z liderów naszej drużyny, a jego jakość sportowa, profesjonalizm i charakter pomogą nam skutecznie rywalizować o najwyższe cele w nadchodzącym sezonie" - powiedział prezes Piotr Maciąg na stronie Asseco Resovii.

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Poza srebrem olimpijskim, doświadczony atakujący ma również liczne sukcesy w Champions League. Aż trzykrotnie wygrywał on najważniejsze zmagania na Starym Kontynencie wraz z ZAKSĄ Kędzierzyn-Koźle. W koszulce JSW Jastrzębskiego Węgla musiał zadowolić się natomiast "tylko" trofeami krajowymi. Początek rzeszowskiej przygody również będzie koncentrował się u atakującego na grze w ojczyźnie.

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"Niektóre trafienia zmieniają wynik. To jest jedno z nich. Trafiłem idealnie, do zobaczenia na Podpromiu" - powiedział nowy nabytek Rzeszowian. Głos zabierają także eksperci. "A może to ostatnia szansa dla samego Łukasza Kaczmarka, by pod swoim ulubionym rozgrywającym a jednocześnie z trenerem, który go siatkarsko stworzył, zagrać sezon jak za (nie)dawnych lat i dać nam wszystkim nadzieję, że ten Kaczmarek jeszcze pomoże w Los Angeles" - napisał Jakub Balcerzak.

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Łukasz Kaczmarek w nowych barwach zadebiutuje w październiku, ponieważ wtedy rozpoczną się zmagania TAURON Ligi. Z racji braku powołania przez Nikolę Grbicia do kadry narodowej, może on sobie pozwolić na spokojne treningi oraz stopniową integrację z kolegami. Zapewne z ciekawością jego występom będzie przyglądał się także serbski selekcjoner naszej reprezentacji. To, że 32-latek potrafi grać na wysokim poziomie pokazały już przecież paryskie igrzyska olimpijskie.

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Łukasz Kaczmarek Roberto Bartomeoli AFP

Łukasz Kaczmarek MARCIN GOLBA / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Łukasz Kaczmarek Foto Olimpik/NurPhoto AFP





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