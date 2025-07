Hit transferowy w PlusLidze. Wicemistrz olimpijski ma nowy klub, jest potwierdzenie

Bartłomiej Bołądź w zeszłym sezonie był jednym z ważniejszych zawodników dla Nikoli Grbicia. Selekcjoner nie bez powodu zabrał go na igrzyska do stolicy Francji. Nad Sekwaną atakujący dał sobie radę, za co w nagrodę do ojczyzny wrócił ze srebrnym medalem. Krążek, ale brązowy zdobył on kilka miesięcy później w barwach PGE Projektu Warszawa. Podopieczni Piotra Grabana w walce o trzecie miejsce pokonali JSW Jastrzębski Węgiel.