Hit transferowy w PlusLidze stał się faktem. Doświadczony rozgrywający znalazł nowy klub

Wielkimi krokami zbliża się najważniejsza impreza siatkarskiego sezonu reprezentacyjnego. Już 12 września na Filipinach rozpoczną się mistrzostwa świata, na których Polacy będą bronili srebrnego medalu wywalczonego przed czterema laty. "Biało-czerwoni" w meczach grupowych zmierzą się z Holandią, Katarem oraz Rumunią.

W turnieju udział weźmie również prowadzona przez Michała Winiarskiego reprezentacja Niemiec. Nasi zachodni sąsiedzi trafili do wymagającej grupy ze Słowenią, Bułgarią, a także Chile. Szykuje się zacięta walka o dwie pierwsze lokaty, które zagwarantują dalszy udział w mistrzostwach świata.

Oficjalnie wiadomo już, że Winiarski na Filipinach będzie musiał radzić sobie bez swojego dotychczasowego kapitana. Definitywnie karierę w reprezentacji zakończył Lukas Kampa. 38-letni rozgrywający od wielu lat występuje na polskich parkietach.

Lukas Kampa pozostaje w PlusLidze. Niemiec zasila Barkom Każany Lwów

We wtorek nadeszło potwierdzenie kolejnego ruchu Kampy. Niemiec postanowił pozostać w PlusLidze i zdecydował się zasilić szeregi Barkomu Każany Lwów. O swoim nowym nabytku oficjalnie poinformował klub za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Kampa na parkietach PlusLigi występuje nieprzerwanie od 2014 roku, gdy zamienił włoską Modenę na Czarnych Radom. Przez ten czas zdołał zgromadzić 317 występów w naszej rodzimej lidze. W barwach Jastrzębskiego Węgla zdołał sięgnąć po mistrzostwo Polski, a także dwa brązowe medale.

Tuż po wygraniu całej PlusLigi Kampa zdecydował się przejść do Trefla Gdańsk. Poprzedni sezon drużyna niemieckiego siatkarza zakończyła na 11. pozycji i nie zakwalifikowała się do fazy play-off. Był to zdecydowanie najgorszy sezon Kampy w Trójmieście - w poprzednich sezonach Treflowi udawało się zakwalifikować do najlepszej ósemki sezonu zasadniczego.

Dwa miejsca niżej sklasyfikowany został nowy zespół Kampy. Barkom Każany Lwów został dołączony do PlusLigi w sezonie 2022/23, co było oczywiście konsekwencją wybuchu konfliktu zbrojnego na Ukrainie. Najlepszym rezultatem tego klubu była 12. lokata zajęta w sezonie 2023/24.

W Polsce Barkom Każany Lwów swoje domowe spotkania rozgrywał kolejno w Krakowie, Wieluniu oraz w Tarnowie. W nadchodzącym sezonie PlusLigi ich domem będzie z kolei Elbląg.

Lukas Kampa

Barkom Każany Lwów występuje w PlusLidze.